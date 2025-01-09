政院拍板電業法修正 81家再生能源售電業者受惠

淨零轉型浪潮下，推升企業綠電需求，行政院會今拍板「電業法」部分條文修正草案，鬆綁綠電交易限制，讓再生能源售電業者間能自由交易；經濟部說明，目前國內約有81家再生能源售電業者，其中已有38家進行餘電銷售，價格由市場決定，政府樂觀其成。

行政院長卓榮泰指出，政府致力推動二次能源轉型，開發多元綠能、推動深度節能、擴展先進儲能，確保供電穩定，除了整合資源，以利推動能源結構轉型，也要呼應外界建議，設置中立且獨立的電力交易市場，促進綠電自由市場健全。

此次「電業法」修法有三大重點，第一，維持台電公司現行經營型態，以確保國家供電安全及韌性；第二，放寬綠電交易限制、強化綠電交易市場；第三，將新興電力資源納入管制，促進電力市場的健全發展。

卓榮泰說明，因應淨零轉型及國際能源價格波動的挑戰，為務實推動再生能源、確保電力調度穩定，並強化國家供電安全及電力韌性，參考國際電業發展趨勢，整合發電、輸電、配電、售電資源。此次電業法修正刪除台電公司分割條文，維持台電公司現行經營型態，加速推動第二次能源轉型。

其次，卓榮泰指出，2017年電業法修正開放綠電交易後，國內電力市場環境已逐步朝向自由競爭邁進。隨著國內企業用電對於綠電需求持續增加，本次「電業法」修正，藉由放寬現行綠電交易限制，活絡市場交易，也強化電力交易平臺的中立性與獨立性，健全交易市場秩序。

卓榮泰續指，第三，近年非傳統電力供應方式，例如併網型儲能及需量反應措施等，逐步擴增，對我國電網韌性有重要幫助，修法也將特定電力供應業納入管理，健全監督管理機制，以促進電力市場的健全發展；他請經濟部後續積極溝通、說明及協調，讓此次修法得以順利完成立法程序。