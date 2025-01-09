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川普擬宣布經濟緊急狀態 經濟部：資通訊、汽車零組件影響大

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟部次長何晉滄。圖／行政院提供
經濟部次長何晉滄。圖／行政院提供

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士指出，川普當選美國總統後為徵收關稅鋪路，考慮宣布國家經濟緊急狀態。經濟部今稱，假使政策成型，台灣汽車零組件與資通訊產業將受影響，政府將持續業者保持聯繫，待川普正式宣布後，再依政策內容推演後續因應作為。

報導指出，宣布經濟緊急狀態將使川普可援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來制定新關稅計畫；該法允許總統在國家危難時管制進口；知情人士表示，川普對該法青睞有加，因其賦予總統在關稅實施方面普遍的管轄權，且未嚴格要求確實要以國家安全為依據，證明關稅的必要性。

經濟部次長何晉滄上午出席行政院會後記者會時表示，涉及關稅部分，可能對台灣的資通訊及汽車產業會有影響，經濟部已盤點目前產業狀況，汽車產業多是汽車零組件輸出到美國，沒有整車輸出；資通訊產業則是輸出高階桌機、伺服器、筆電等，比例相對比較高。

何晉滄指出，經濟部正與汽車、資通訊產業保持聯繫，等待川普正式宣布後，再依政策內容推演後續因應作為，比如是否會透過境外關內政策，協助優勢產業到美國等。

此外，行政院去年因應川普當選美國總統，因應美國政黨輪替，行政院副院長鄭麗君已成專案小組，研議台美經貿、科技等交流新模式。行政院發言人李慧芝指出，目前小組持續開會中，相關因應作為會等川普新政府上台後，才有完整說明。

川普 美國

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