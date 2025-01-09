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環境部預告 服務業排碳大戶要列管

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部9日公布預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，這次預告草案，將用電量高、用油或其他化石燃料多之服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等列入管制，以提升各行業別及製造業能源使用溫室氣體排放量之掌握度，作為後續溫室氣體減量對策之管制基礎。

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量之管理，環境部擴大應盤查登錄對象，且依氣候法盤查登錄與查驗分級管理規定，環境部強調，僅進行溫室氣體盤查登錄作業，無須查驗。公告對象包含：單一場所年排放量5千公噸CO2e以上或全公司年排放量1萬公噸CO2e以上之資訊服務業、百貨公司業、購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、大專校院；醫學中心；單一場所年排放量5千公噸CO2e以上旅館業。

直營及特約門市總數100家以上之電信業、連鎖便利商店業、超級市場業；營運車輛數200輛以上公共汽車、遊覽車及貨運業與單一場所約達1萬公噸CO2e以上中小型製造業等，預計新增盤查家數約500家企業。

符合公告條件對象，自2026年起，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，除製造業、旅館業及醫院外之事業，應由總公司、大專校院一併就其子公司、分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

有關外界擔心需額外花費聘請顧問或查驗等疑慮，環境部表示，本次推動擴大盤查，採3不1沒有原則：「不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費！」，環境部將設計盤查平台嫁接台電用電資訊，採工商憑證登入，只要盤查範疇一、二，不會增加企業負擔；環境部將於2025年辦理法規說明會及輔導教育訓練，編撰服務業、運輸業及醫療院所之盤查指引，協助企業完成盤查作業，無須委外假手他人；僅盤查登錄，毋須查驗，不用擔心找不到查驗機構及增加查驗費用；同時，現階段亦不納入碳費徵收對象。對於積極減碳企業，環境部將予以表揚，鼓勵優良綠色企業。

大專 製造業

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