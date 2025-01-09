環境部預告擴碳盤查 新增500企業現階段免繳碳費

環境部今天預告擴大碳盤查草案，將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等500企業列管；僅需盤查不用查驗，現階段免繳碳費。

環境部預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，擴大應盤查登錄對象。

環境部說明，公告對象包含單一場所年排放量5000公噸以上或全公司年排放量1萬公噸以上的資訊服務業、百貨公司業、購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、大專校院；醫學中心；單一場所年排放量5000公噸以上旅館業；直營及特約門市總數100家以上電信業、連鎖便利商店業、超級市場業；營運車輛數200輛以上公共汽車、遊覽車及貨運業與單一場所約達1萬公噸以上中小型製造業等，預計新增盤查家數約500家企業。

環境部表示，符合公告條件對象，自115年起，應於每年4月30日前完成前1年度溫室氣體排放量盤查登錄，除製造業、旅館業及醫院外事業單位，應由總公司、大專校院一併就其子公司、分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

環境部強調擴大盤查「3不1沒有」原則，「不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費」；將設計盤查平台嫁接台電用電資訊，採工商憑證登入，只要盤查範疇一、二，不會增加企業負擔。

環境部今年將辦理法規說明會及輔導教育訓練，編撰服務業、運輸業及醫療院所盤查指引，協助企業完成盤查作業；因無須查驗，因此不用擔心找不到查驗機構及增加查驗費用，現階段也不會納入碳費徵收對象。

對於積極減碳的企業，環境部將表揚，鼓勵優良綠色企業。