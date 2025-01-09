鄉林董座賴正鎰：中小型建商要拋售土地了 蛋白區預售案降價10~15%

鄉林集團董事長賴正鎰9日指出，在打炒房、即將開徵碳費下，建築成本持續上漲，預期今年多數開發商都會保守經營，甚至中小型建商會拋售土地，都更與合建將是推案土地主要來源，部分蛋白區的新案房價可能將有10至15%的降幅。

賴正鎰指出，外界關注美國川普2.0的國際貿易保護主義，勢必將提高課徵關稅稅率，引發新一輪全球貿易戰，各界預估美國聯準會仍會持續降利率，預期美國利率至少降四碼，而台幣匯率去年底也貶值到32.8元左右。

大陸與美國為台灣重要出口市場，台灣也會受到貿易戰的影響，因為川普就任後可能對所有進口商品加徵10%關稅之外，對大陸進口商品更要加收60%關稅，所以美國方面提前拉貨，大陸10月及11月對美出口額的年增率都突破8%。

台灣2024年累計前11月出口貿易額4,315億美元，年增9.9%，其中，對美國出口年增49.9%，且前11月對美順差高達585.2億美元，占比升至23.5%、創24年新高。對大陸及香港出口占比則降至23年新低，約僅1368億美元，年減1.5%，占台灣總出口的31.7%。

根據統計，2024年外資匯入台灣高達1.19兆元台幣，創新高，這也造成台積電與聯發科紛紛創下新高股價紀錄，全球股市也跟著美股變化。2024年全球景氣好轉，2025年也將延續好轉態勢。台灣晶片出口創量，各界預估台灣2024年GDP約在3.6至4%之間。

大陸去年實施QE貨幣寬鬆政策後，應會再釋出人民幣10至20兆元來加大刺激內需消費與提振經濟動能，各界認為大陸今年仍繼續降準降息，釋出更多利多政策，讓房市快速止跌回穩。

台灣房地產方面，近兩年房價跳升，在桃園以南到高雄外圍部分地段漲幅高達300%，但反觀雙北地區只漲了30%，相對溫和許多，在剛性與換屋需求下，雙北房市今年維持穩定。

賴正鎰說，因為即將徵收碳費，建築材料與建築成本仍在上漲，在台北的RC結構每坪造價已經漲到25萬元以上，21樓以上的SRC結構建築成本每坪更突破30萬元，其餘各縣市RC結構也要15萬元，SRC建築每坪則將近要25萬元左右。

賴正鎰說，建築成本持續上漲，加上第七波金融貸款與信用管制政策後，房市明顯降溫且融資貸款的金融趨於平穩，已經達到政府打炒房的目的，他預估應該不會有第八波打房政策。

基於建築成本持續上漲下，他認為，多數開發商都會保守經營，甚至中小型建商會拋售土地。他預估部分蛋白區的房價可能將有10至15%的降幅，去年全國總推案量約2.4兆元，推估今年推案總量約減3成，總銷剩1.8兆元，呈現「量縮、價穩」格局。

在土地價格方面，他認為，多數開發商這兩年來購地已經「吃飽飽」，在政府持續打炒房情況下，土地降價風四起，而開發商為保持現金流，今年將會優先去化手頭上的土地，所以開發商購地數量將會減少，土地交易量預估約減少五成。

賴正鎰指出，土地降價對鄉林來說是利多，將加快購地計畫，尤其是新北市泰山區與新莊區的塭仔圳重劃區正在試配地，看好塭仔圳重劃區發展潛力，也會在三重等地區持續開發土地。台中也計畫今年購入三塊土地，增加在台中的推案量。台北市中山區至少還有將近20筆都更案進行中，可望維持每年計畫推案量在200至300多億元之間。