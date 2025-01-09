政院通過電業法修正草案 有助綠電交易更活絡

台電民營化退場，行政院會於9日審議通過經濟部擬具的「電業法部分條文修正草案」，草案中指出，將讓台電公司整合發輸配售資源維持現行經營型態，且讓綠電交易更為活絡，並將併網型儲能及需量反應等新興電力資源納管，可引導業者投資潛在電力資源。

經濟部說明，為因應再生能源與極端氣候對於電力調度的挑戰，同時為穩定電力供應並達成淨零轉型目標，各項電源及電網建設皆需仰賴龐大資金挹注，台電公司宜維持綜合電業組織型態，整合發電、輸配電及售電等資源。另在現行電業法規範下，再生能源售電業僅能售電予用戶，且新興電力資源如儲能與需量反應法律定位不明確，基於再生能源與新興電力資源持續進入市場的情況下，有其必要檢討我國未來電力交易平台設置方式。為因應上述問題，在穩定電力供應前提下，經濟部調整電業法相關規定，以符合電力市場的實務發展及規範需求。

經濟部表示，本次電業法修正主要精神在電力穩定供應前提下，達到活絡綠電交易，因應電力結構及電力市場轉型趨勢，並兼顧效率管理及開放競爭等目的。

修正方向主要有四大部分，第一台電公司維持現行經營型態不分割，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定；第二開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性；第三納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源；第四確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。

對於開放綠電交易市場，未來將有幾家業者受惠，經濟部次長何晉滄指出，據統計我國共有81家業者，其中38家已經開始售電，未來將有助於這些售電業者，經濟部樂觀其成。

經濟部說明，此次電業法修正，可建構我國再生能源發展的友善環境，且有助於促進提升電業經營效率與電網韌性增進用戶權益，共創政府、電業與用戶三贏的局面。