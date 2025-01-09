川普2.0時代將開啟 賴正鎰：美國至少降息4碼

川普將就任美國總統，外界關注川普2.0的國際貿易保護主義，勢必將提高課徵關稅稅率，引發新一輪全球貿易戰，各界預估聯準會仍會持續降利率，鄉林集團董事長賴正鎰認為，美國利率至少降4碼（1碼是0.25個百分點）。

賴正鎰表示，大陸與美國為台灣重要出口市場，台灣也會受到貿易戰的影響，因為川普就任後可能對所有進口商品加徵10%關稅之外，對大陸進口商品更要加收60%關稅，所以美國方面提前拉貨，大陸去年10月及11月對美出口額的年增率都突破8%。

台灣2024年累計前11月出口貿易額4315億美元，年增9.9%，其中，對美國出口年增49.9%，且前11月對美順差高達585.2億美元，占比升至23.5%、創24年新高，對大陸及香港出口占比則降至23年新低，約僅1368億美元，年減1.5%，占台灣總出口的31.7%。

根據統計，2024年外資匯入台灣高達新台幣1.19兆元，創下新高，這也造成台積電與聯發科股價創下紀錄，全球股市也跟著美股變化，2024年全球景氣好轉，2025年也將延續好轉態勢。台灣晶片出口創量，各界預估台灣2024年經濟成長率約在3.6至4%之間。

賴正鎰表示，大陸去年實施QE（貨幣量化寬鬆）政策後，應會再釋出人民幣10至20兆元來加大刺激內需消費與提振經濟動能，各界認為大陸今年仍繼續降準降息，釋出更多利多政策，讓房市快速止跌回穩。

賴正鎰也說，在台灣房地產方面，這兩年房價跳升，在桃園以南到高雄外圍部分地段漲幅高達300%，但反觀雙北地區只漲了30%，相對溫和許多，在剛性與換屋需求下，雙北房市今年維持穩定。