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摩根資產管理：AI 增長引領中、日、台股投資機會 非投等債可優先布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(右)和摩根資產管理環球市場策略師林雅慧(左)。(摩根資產管理/提供)
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(右)和摩根資產管理環球市場策略師林雅慧(左)。(摩根資產管理/提供)

對於川普與共和黨在2025年1月的全面執政，儘管市場已經做許多推演，但仍無法減少全球投資人對金融市場的關切。摩根資產管理表示，關稅與減稅雖然是川普政府確定的施政方向，但在具體的政策細節出來之前，市場仍會以平常心看待；投資人在今年應採多元化的方式進行資產配置，股票部分聚焦美股與包含中、日、台的亞洲科技供應鏈，固定收益資產優先考慮非投資等級債。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，根據歷史經驗，過往會引發美國經濟出現衰退的原因，主要是來自民間投資與消費的大幅萎縮，不過，觀察最新的經濟數據，美國的商業固定投資目前仍占國內GDP將近14%，高於平均值的13.1%。

再者，債務支付占個人可支配所得的比例為10.1%，這些數據都回到疫情爆發前的水準，所以即便市場擔心川普在施政上的不確定性，不過單就數據來看，美國實現經濟軟著陸的機率反而較大，2025年對風險性資產來說仍會是相對友善的一年。

許長泰指出，在此前提下，預計美國企業獲利的增長將更全面，不只向來居於強勢獲利地位的資訊科技、通訊服務與醫療保健，就連工業、原物料與非必需性消費等產業也有機會實現超過10%以上的獲利增長，這會讓美股出現更全面的投資機會，跟過往科技股一枝獨秀的情況有很大不同。因此，儘管美股大盤的估值已經偏貴，但在非科技企業獲利增長的帶動下，相信2025年美股有很高的機率出現類股輪動，對投資人來說，美股的布局也應該轉換思維，改以多元分散的方式進行配置。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，自2024年11月開始，以科技股為主的成長型股票面臨較大的震盪，主因就是除價值面的因素以外，市場也會以更嚴格的標準，去檢視AI是否能夠從過往的趨勢題材面轉換為實際的基本面。好消息是，儘管AI在各行業應用的占比目前還是偏低，但增長速度卻很快；而且在估值面上，那斯達克100指數目前的本益比為32.4倍，距離2000年網路泡沫的83.3倍還相當遙遠，可見AI未來仍會帶動科技產業的發展。

林雅慧表示，雖然2025年全球投資人的目光焦點可能還是在美國，但包括中、日、台等地的亞洲股市還是有其表現機會，在科技股獲利增長的帶動下，台股在亞太(不含日本)地區整體的獲利表現依舊領先；日本股市則是受惠於企業治理的改善有助於估值提升。

在中國大陸股市，南向資金也自2024年9月開始連續出現四個月的淨流入，外資機構也自2024年第三季以後大幅增持中國股票，可見在一連串的政策組合拳推出後，大陸股市現在只待信心面恢復。

許長泰補充，有鑑於川普推動的關稅與減稅措施，有可能會給美國的通膨與債務帶來更大的負擔，不排除使聯準會的降息時程受到延宕，因此對於固定收益資產，將建議縮短存續期，並增持非投資等級債。儘管非投資等級債目前的利差已來到340個基點，低於過去10年平均的492個基點，但由於非投資等級債的違約率已降到0.9%，大幅低於過去10年平均值的2.2%，倘若從收益的角度考量，非投資等級債仍是2025年債券資產配置的首選。

不同於2000年泡沫，AI長線趨勢可期。(資料來源：FactSet，彭博財經社)
不同於2000年泡沫，AI長線趨勢可期。(資料來源：FactSet，彭博財經社)
標準普爾500指數企業獲利成長估計(資料來源：FactSet，標準普爾，摩根資產管理。)
標準普爾500指數企業獲利成長估計(資料來源：FactSet，標準普爾，摩根資產管理。)

美國經濟

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