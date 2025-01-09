動作要快！勞保10萬元紓困貸款、前半年繳息180元 明截止申辦

年關將至！為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部已公告勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於2024年12月26日至2025年1月10日止受理申請，換言之，有需求的勞工，只剩下最後一天申請。截至目前止，已有逾11萬名勞工申請。

勞保局表示，勞保紓困貸款每人最可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息180元，自第7個月開始每月繳本息3,427元。

要申請此貸款的勞工須符合以下資格：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年(計算至受理截止日2025年1月10日止)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

勞保紓困貸款截至8日下午4時止，申請件數11萬1,987件，核准件數：7萬8,335件占，申請件數之69.95%。撥款件數1萬3,311件，占核准件數之16.99%，撥款金額為13億3,008萬元。