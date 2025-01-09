快訊

20歲職籃新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！球隊宣布禁賽

不是愈大顆愈好，專家教新鮮草莓這樣挑！洗草莓1禁忌動作，恐吃進農藥、維生素C流失

林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊

勞保紓困貸款每人最高10萬元 10日申請截止

中央社／ 台北9日電

勞動部勞工保險局開辦114年勞保紓困貸款，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸新台幣10萬元，明天為申請最後1天，目前已有逾11萬件申請案。

協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞保局開辦114年勞保紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

根據勞保局提供的數據，截至8日下午4時，申請件數已達11萬1987件、核准件數為7萬8335件，而撥款件數已達1萬3311件，總撥款金額為13億3008萬元。

勞保局提醒，明天為勞保紓困貸款申請最後1天，符合資格且有需求的勞工，可於受理申請期間得透過網路、臨櫃或郵寄等方式申請，而為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化服務，可多利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業。

勞保紓困貸款的申貸資格為參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

不過，若已請領老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。

保險 勞動部 網路

延伸閱讀

提高退休警消待遇 朱立倫批綠製造對立：要不要摸摸良心

電價頻漲、勞保凍漲 學者盼減少政治考量

2025投資怎看？億級投資人提醒：2種股過年前要獲利了結

日薪670元、請假1天倒扣753元 他看傻：明顯低於基本工資

相關新聞

演唱會有助台灣GDP？細算新加坡「壟斷」泰勒絲有多賺

台灣近幾年「演唱會經濟」備受矚目，先是高雄2023年3月的韓團BLACKPINK演唱會颳起旋風，掀起國人瘋演唱會狂潮，激出龐大商機。業界保守估計2024年這股演唱會帶動千億元經濟動能，連主計總處發布經濟預測記者會上，官員數度提到「國內消費在演唱會加持下，內需暢旺」。難道國人南北追星同時，也在貢獻國內經濟成長率（GDP）？ 學者表示，國際巨星拉抬觀光及周邊各種經濟效益更大，所以新加坡不惜花大錢補助「壟斷」美國巨星泰勒絲（Taylor Swift）時代巡迴演唱會，著眼東南亞各國都會去新加坡追星...

王品去年每股估賺15元 法人：現金股利值得股東期待

王品（2727）昨（8）日公告去年12月合併營收為19.7億元，年減1.42%；去年第4季合併營收為54.99億元，年增0.5%，為同期新高；2024年全年合併營收再次突破200億元，達221.7億元，相較報復性消費的2023年，僅年減0.27%，創歷史次高。

川普2.0 企業獲利影響不大

美國總統當選人川普將上任，台灣上市櫃公司協會昨（8）日發布調查顯示，57%會員認為對獲利影響不大；僅不到三分之一覺得對獲...

電業法翻修 政院將拍板

行政院會今（9）日將通過《電業法》修正草案，共四大重點，包括放寬再生能源售電業之間可交易、台電公司維持現行經營型態不分割...

川普關稅政策 經長：ICT、汽車業影響較大

外界關注美國候任總統川普關稅政策對台灣影響，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，推估川普政府主要會提高國家安全部分關稅，主要還...

經長掛保證 台智電不會虧 若業者無法說服工會可隨時退股

經濟部主導成立綠電售電平台台灣智慧電能公司，不僅中鋼工會反對加入，藍綠白立委都批評。經濟部長郭智輝昨（8）日掛保證，台智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。