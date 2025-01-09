勞保紓困貸款每人最高10萬元 10日申請截止
勞動部勞工保險局開辦114年勞保紓困貸款，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸新台幣10萬元，明天為申請最後1天，目前已有逾11萬件申請案。
協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞保局開辦114年勞保紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。
根據勞保局提供的數據，截至8日下午4時，申請件數已達11萬1987件、核准件數為7萬8335件，而撥款件數已達1萬3311件，總撥款金額為13億3008萬元。
勞保局提醒，明天為勞保紓困貸款申請最後1天，符合資格且有需求的勞工，可於受理申請期間得透過網路、臨櫃或郵寄等方式申請，而為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化服務，可多利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業。
勞保紓困貸款的申貸資格為參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。
不過，若已請領老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。
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