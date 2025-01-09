川普關稅政策 經長：ICT、汽車業影響較大

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
外界關注美國候任總統川普關稅政策對台灣影響。聯合報系資料照
外界關注美國候任總統川普關稅政策對台灣影響。聯合報系資料照

外界關注美國候任總統川普關稅政策對台灣影響，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，推估川普政府主要會提高國家安全部分關稅，主要還是針對中國大陸；對我影響較大產業為資通訊（ICT）產業及汽車產業，經濟部將協助台商移轉到不會增加關稅地區。

立法院經濟委員會昨日審查經濟部主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算，郭智輝出席備詢。國民黨立委謝衣鳯質詢，川普提高關稅對台灣威脅為何？

郭智輝表示，從川普新內閣人選來看，都是要讓美國更偉大，關稅是選前論述重點，但上任後關稅品項可能會有不同，預期跟「國家安全」有關關稅會提高較多，主要還是針對中國大陸。

他提到協助台商部分，因預期美國會對部分出超較多國家提高關稅，像是墨西哥、加拿大，及對大陸課更高關稅，經濟部以此假設情境，也與產業界有一些討論，將協助台商轉移陣地到不會增加關稅的地區，盡量降低廠商傷害。

他指出，經評估，對台灣影響較大在資通訊（ICT）產業，傳產部分則在汽車業。根據經濟學家分析，80年代是川普腦海中的圖像，而當時美國最強大的正是汽車業、建築業，因此川普希望汽車業移回美國，這是有跡可循。

謝衣鳯質詢提到，前經貿辦總談判代表鄧振中指出，若未來川普要求台灣一起打擊中國大陸，可能須減少對大陸進口並增加對美國進口，可能影響台灣物價，應如何因應？郭智輝回應，近年台灣對中、美投資已有很大改變，無論從大陸進口或對大陸輸出均不多。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普屢拋震撼彈 義媒分析：如莎翁名言「瘋狂中有邏輯」

川普不排除動武占領格陵蘭 華郵：可能導致北約自身開戰

川普2.0美台關係在抗中最前線 學者分析：全面對中國大陸反擊

黃仁勳宣布要設立輝達海外總部 郭智輝透露選址「3條件」

相關新聞

經長掛保證 台智電不會虧 若業者無法說服工會可隨時退股

經濟部主導成立綠電售電平台台灣智慧電能公司，不僅中鋼工會反對加入，藍綠白立委都批評。經濟部長郭智輝昨（8）日掛保證，台智...

川普關稅政策 經長：ICT、汽車業影響較大

外界關注美國候任總統川普關稅政策對台灣影響，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，推估川普政府主要會提高國家安全部分關稅，主要還...

川普2.0 企業獲利影響不大

美國總統當選人川普將上任，台灣上市櫃公司協會昨（8）日發布調查顯示，57%會員認為對獲利影響不大；僅不到三分之一覺得對獲...

電業法翻修 政院將拍板

行政院會今（9）日將通過《電業法》修正草案，共四大重點，包括放寬再生能源售電業之間可交易、台電公司維持現行經營型態不分割...

行政治理／交通部長陳世凱 重視溝通 贏得信賴

掌管我國海、陸、空交通大任的交通部部長陳世凱上任已有一段時日，當時他臨危受命接手部長一職，就被質疑非交通專業出身，如今他...

交部促國籍航空 添加永續燃油

為協助航空業減碳，交通部昨（8）日指出，預計今年上半年為國籍航空首次添加永續航空燃油（SAF），鼓勵國籍航空公司於203...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。