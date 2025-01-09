川普關稅政策 經長：ICT、汽車業影響較大

外界關注美國候任總統川普關稅政策對台灣影響，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，推估川普政府主要會提高國家安全部分關稅，主要還是針對中國大陸；對我影響較大產業為資通訊（ICT）產業及汽車產業，經濟部將協助台商移轉到不會增加關稅地區。

立法院經濟委員會昨日審查經濟部主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算，郭智輝出席備詢。國民黨立委謝衣鳯質詢，川普提高關稅對台灣威脅為何？

郭智輝表示，從川普新內閣人選來看，都是要讓美國更偉大，關稅是選前論述重點，但上任後關稅品項可能會有不同，預期跟「國家安全」有關關稅會提高較多，主要還是針對中國大陸。

他提到協助台商部分，因預期美國會對部分出超較多國家提高關稅，像是墨西哥、加拿大，及對大陸課更高關稅，經濟部以此假設情境，也與產業界有一些討論，將協助台商轉移陣地到不會增加關稅的地區，盡量降低廠商傷害。

他指出，經評估，對台灣影響較大在資通訊（ICT）產業，傳產部分則在汽車業。根據經濟學家分析，80年代是川普腦海中的圖像，而當時美國最強大的正是汽車業、建築業，因此川普希望汽車業移回美國，這是有跡可循。

謝衣鳯質詢提到，前經貿辦總談判代表鄧振中指出，若未來川普要求台灣一起打擊中國大陸，可能須減少對大陸進口並增加對美國進口，可能影響台灣物價，應如何因應？郭智輝回應，近年台灣對中、美投資已有很大改變，無論從大陸進口或對大陸輸出均不多。