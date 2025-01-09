交部促國籍航空 添加永續燃油

為協助航空業減碳，交通部昨（8）日指出，預計今年上半年為國籍航空首次添加永續航空燃油（SAF），鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%，2050年達到國際民航組織（ICAO）的淨零排放目標。

經濟部表示，中油規劃2026年開始生產永續航空燃油；國科會也將跨部會推動並建立SAF生產產業聚落及示範專區。

立法院交通委員會昨日安排交通部報告「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」，交通部指出，民航局將啟動機場添加永續航空燃油試行計畫，極打造綠色機場預計2025年上半年在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加SAF，協助國籍航空加速減碳的步伐，鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%，進而於2050年達到國際民航組織的淨零排放目標。

國科會指出，國際添加SAF意識高漲，我國華航（2610）、長榮、星宇等國籍航空也已擬定添加SAF目標，並逐步提升減碳績效，推估2030年國內SAF需求量24萬公噸。

面對航空業者SAF需求，經濟部提出，對於交通部提出的2025年永續航空燃油試行計劃，中油規劃要先以進口方式，並預計在2026年起生產永續航空燃油。

國科會表示，未來會透過跨部會整合推動，並建立SAF生產產業聚落及示範專區，或先進技術示範基地；中長期則是吸引國際班機來台添加SAF，發展為亞太地區SAF產製轉運中心，建置新興生質燃油產業及國際輸出或供應能力。

為推動2030年前達產業化規模技術，國科會說，台灣淨零科技方案推動小組已規劃關聯部會分工及推動策略，預計以2026年科技預算推動SAF次世代料源科技研發與促進產業生態系統建立。