電業法翻修 政院將拍板

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會今（9）日將通過《電業法》修正草案，共四大重點，包括放寬再生能源售電業之間可交易、台電公司維持現行經營型態不分割、納管併網型儲能及需量反應、確保電力交易平台中立性。

為推動2050淨零轉型，近年持續擴大再生能源建置，並同步活絡綠電交易市場發展。不過因應電力市場結構轉型，非傳統電力供應方式不斷推陳出新，電力交易模式亦隨之改變。為確保電網穩定及符合電力市場實務發展及規範需求，各國亦開始啟動新一波電業法檢討及修正。經濟部也在2024年7月預告修正草案。

根據草案內容，此次修法將有四大重點，首先，因應淨零轉型，企業綠電需求持續增加，需更有彈性的交易制度，現行再生能源售電業只能將綠電賣給用戶，無法轉售其他業者，未來修正後開放再生能源售電業同業互售，不僅可以增加業者經營彈性，也能降低餘電量。

其次，因應能源價格震盪及淨零轉型，國際電業經營趨勢已轉為強化整合，再加上極端氣候威脅電力基礎設施運作，需整合發、輸、配、售資源，快速反應、調度，並提高資源投入及效益，以強化電網韌性，台電公司將維持現行經營型態不分割，維持現狀不分家。

第三，因應再生能源發展，儲能、需量反應措施等新興電力資源已成發展重點，但現行法規對此新型態電力資源缺乏明確定義與規範，因此新增特定電力供應業類別，納管併網型儲能及需量反應措施參與電力交易平台需取得電業執照，並負起營業、緊急事故通報義務。

第四，考量再生能源及非傳統電力資源參與市場持續增加，且台電公司不分割情況下，應要確保交易平台中立運作，修法後將加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明。

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