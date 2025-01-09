經長掛保證 台智電不會虧 若業者無法說服工會可隨時退股

經濟部主導成立綠電售電平台台灣智慧電能公司，不僅中鋼工會反對加入，藍綠白立委都批評。經濟部長郭智輝昨（8）日掛保證，台智電不會虧損，他已向中鋼（2002）董事長黃建智表示，若中鋼無法向工會溝通清楚，中鋼可隨時退股。

中鋼行政副總黃一中昨日表示，將以股東與員工利益為優先考量，中鋼在國際減碳趨勢下確有綠電剛性需求，且經評估未來綠電供需環境具投資效益後，投資台智電公司。

台智電概況 圖／經濟日報提供

中鋼指出，投資台智電引起員工及工會擔憂與外界質疑，已逐步溝通說明，後續仍將持續積極再與工會溝通，化解疑慮。

郭智輝昨日出席立法院經濟委員會，立委關切台智電公司營運。面對外界指控因中鋼被迫投資台智電，才造成股價低迷一事。郭智輝反問立委，「若要求中鋼全面退出台智電，那中鋼股價會不會漲？」

國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔、民眾黨立委張啓楷、民進黨立委林岱樺質詢中鋼投資台智電，會不會像興達海基虧損64億元打水漂，成為下一個錢坑，造成中鋼公司、員工、逾百萬股民三輸局面。林岱樺砲火更猛烈，指先前興達海基就是經濟部離岸風電國產化政策錯誤，重北輕南，3-3期還屈服國際壓力，取消國產化，讓南部24家慘賠。郭智輝回答，「難道要留下中華民國在WTO（世界貿易組織）被告嗎」，他強調，3-1、3-2期國產化條件都沒有改變。

林岱樺也指，中鋼就是被經濟部押著投資台智電，中鋼是主要發起人，退股之後，經濟部找誰來平台？郭智輝回答，今年4月後其他公司都會入股。

郭智輝說，經濟部絕對沒有強迫中鋼投資台智電，他認為造成這些紛擾，是中鋼公司經營階層未與工會充分溝通，一定是誤解，沒有溝通好。郭智輝也說，台智電絕對不可能高價買綠電、低價賣出。至於何時能損益兩平，他強調，「不會虧損」；若中鋼因而退出台智電，「未來若買不到大額綠電，不要來找我。」

針對興達海基，郭智輝表示，經過檢討，專家認為學習曲線不足，還有興達港水深太淺，而大型風機發展快速，跟不上所致。