聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼投資興達海基慘賠 立委批三輸

聯合報／ 記者陳儷方林政鋒／連線報導
針對中鋼投資一再虧損，經濟部長郭智輝（圖）表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，中鋼隨時可以退出「台智電」這個綠電平台。記者杜建重／攝影
針對中鋼投資一再虧損，經濟部長郭智輝（圖）表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，中鋼隨時可以退出「台智電」這個綠電平台。記者杜建重／攝影

中鋼為配合風電國產化政策，成立子公司興達海基，結果以慘賠六十四億元收場，朝野立委關切責任歸屬，經濟部長郭智輝昨說，中鋼要負責，因為這是經過董事會決策。

至於被中鋼工會形容為另一個錢坑的投資綠電平台「台灣智慧電能公司（台智電）」案，郭智輝表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，「中鋼隨時可以退出這個平台」。

立法院經濟委員會昨審查經濟部主管台糖、中油等單位明年度預算，立委張啓楷、林岱樺等多名朝野立委，均對中鋼子公司興達海基鉅額虧損以及投資台智電提出質詢。

張啓楷表示，中鋼投資興達海基虧損六十四億元造成三輸，政府持有中鋼股權百分之廿，所以國家輸、中鋼員工買很多自家公司股票，那是員工的準備的棺材本，隨著中鋼股價為狂跌，現在大幅縮水，所以員工輸、加上一三○多萬的股民也輸，結果現在政府沒有人為投資興達海基的決策負責，推給中鋼負責，股民搞不好要告經濟部背信罪。

林岱樺則抨擊郭智輝，這是政府離岸風電國產化的政策放水，國產化政策都是假的，「反而是救了南韓的鋼鐵業」，離岸風電外商向WTO（世貿組織）申訴的行為，本來就是商業競爭行為，國家應該寸步不讓。郭智輝回應，「難道委員要讓中華民國留下在WTO被告的結論嗎？」

郭智輝說，興達海基是中鋼的子公司，就公司法而言是由中鋼負責，企業的決策是由董事會通過，再由董事長、總經理執行，經濟部會釐清造成鉅額虧損的責任。他說，經濟部有責任去釐清中鋼為會虧損，並防止類似事情再度發生。

但張啓楷表示，興達海基就是推國產化才虧六十四億元，當初有無詳細評估？當時經濟部決策官員有沒有責任？郭智輝指出，這個策略正確，只是達不到目標，事後檢討發現，首先是學習曲線太慢，其次是興達港深度不夠，加上風電市場變化很大，下次如投資，要衡量五年、十年後技術環境在哪。

然而，立委抨擊中鋼投資興達海基慘賠一事無解，現在又傳出被迫成立台智電。郭智輝表示，他親自告訴董事長黃建智，如果對工會沒有辦法解釋的很清楚，沒有溝通得很詳細，「你全部退出，沒有問題」。

中鋼行政副總黃一中昨說，將以股東與員工利益為優先考量，中鋼在國際減碳趨勢下確有綠電剛性需求，且經評估未來綠電供需環境具投資效益後，投資台智電公司。中鋼指出，投資台智電引起員工及工會擔憂與外界質疑，已逐步溝通說明，後續仍將持續積極再與工會溝通，化解疑慮。

中鋼 經濟部

延伸閱讀

白委諷林秉文發廢文跨海叫屈 把司法當塑膠堪稱奇蹟

投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲

中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼工會反對投資台智電 藍綠都批！經長：若無法說服工會可隨時退股

相關新聞

中鋼投資興達海基慘賠 立委批三輸

中鋼為配合風電國產化政策，成立子公司興達海基，結果以慘賠六十四億元收場，朝野立委關切責任歸屬，經濟部長郭智輝昨說，中鋼要...

電業法修正今擬拍板 放寬綠電交易

淨零轉型浪潮下，推升企業綠電需求，行政院會今擬拍板電業法部分條文修正草案，允許再生能源售電業者間相互交易，並增「特定電力...

台灣海事工程登陸歐洲！東方風能揮軍全球海工一級戰區

東方風能（7786）8日宣布，已與挪威知名海事服務公司「Deep Ocean」簽署為期最高六年的租船契約，包含兩年保證租...

春安勞檢啟動！全台檢查逾4000家 大型舞台搭建列重點

114年春安勞檢啟動！因日前台北市政府跨年演唱會舞台發生工安意外，一名工人從15米處墜落死亡，勞動部官員說跨年活動舞台原...

黃仁勳宣布要設立輝達海外總部 郭智輝透露選址「3條件」

輝達執行長黃仁勳在美國宣布，海外總部要設在台灣，並在今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）時宣布地點，各地方政府...

上市櫃公司協會發布調查 川普再任對台灣經濟不悲觀

台灣上市櫃公司協會由政治大學前校長周行一擔任計畫主持人，於2024年底剛當選的美國川普總統尚未再任前，針對台灣上市櫃公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。