川普2.0 企業獲利影響不大

美國總統當選人川普將上任，台灣上市櫃公司協會昨（8）日發布調查顯示，57%會員認為對獲利影響不大；僅不到三分之一覺得對獲利有負面影響，且僅13%會員對台灣未來經濟狀況感到悲觀。整體而言，台灣企業認為川普2.0對全球經濟的影響並不悲觀，並顯示台灣企業有能力面對川普的不確定性。

值得注意的是，儘管經濟面並不悲觀，但會員卻對川普上任後的地緣政治狀況傾向於悲觀。對此，台灣上市櫃公司協會呼籲大家應努力降低兩岸地緣政治風險，對台灣經濟的未來才有助益。

台灣上市櫃公司協會發布「對美國川普總統第二任的政策影響預期調查」，由計畫主持人、前政大校長周行一主持，共計65位企業家會員回覆問卷。周行一指出，儘管大家普遍預期川普上任後會為全世界帶來極高的不確定性，但此次調查數據卻顯示，台灣企業對台灣未來的經濟狀況不太憂心，這是好消息，也代表台灣經濟、台灣企業很有韌性。

周行一指出，會員也多認為，包括減稅、關稅、法規鬆綁、遣返非法移民等川普四個主要施政方向對全球經濟正負面影響好壞參半；會員認為，美國對全球增加關稅將損人不利己，不利於美國經濟及全球經濟，即使川普僅針對大陸增加關稅，也會損人不利己；減稅則是利人利己；遣返非法移民則可能害人害己；法規鬆綁卻會利人利己。

另外，會員多認為川普若對大陸增加關稅政策，台灣可能產生轉單效應，對台灣經濟有利，且絕大多數會員雖認為川普上任所採取的應對措施恐使營運成本增加，但只有少數公司預期獲利會減少，大多可保住獲利持平。

周行一提到，這次調查也發現，川普上任可能帶來的經濟與地緣政治風險，大多數會員已採取因應措施，例如增加營運效率、降低營運及生產成本、分散生產地區、分散供應商來源地、增加垂直整合程度、分散銷售市場、增加或強化產品組合等，以多元方式應對川普上任可能的衝擊。

台灣上市櫃公司協會提到，各經濟組織對2025年的全球經濟景氣並不樂觀，這種國際總體經濟趨勢對台灣的負面影響不是大家可以掌握，尤其大家無法掌握川普上任對兩岸地緣政治風險的影響，但台灣對於消除兩岸地緣政治風險，使台灣經濟發展不受影響，有絕對足夠的自主影響力。

台灣上市櫃公司協會呼籲企業團結起來，與政府、各政黨及台灣民眾一起努力消弭兩岸地緣政治風險，增加企業的全球競爭力，促進台灣經濟發展。