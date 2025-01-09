電業法修正今擬拍板 放寬綠電交易

淨零轉型浪潮下，推升企業綠電需求，行政院會今擬拍板電業法部分條文修正草案，允許再生能源售電業者間相互交易，並增「特定電力供應業」類別，納管需量反應聚合商等電力資源提供者，除須取得電業執照外，還要負起緊急事故通報業務。

台電公司業務確定不分拆，維持綜合電業。

我國自二○一七年起修正電業法，推動綠電先行，迄今電業朝向自由化，營造綠電多元供給及公平競爭的產業環境。

此次修法最大鬆綁之處在於放寬現行綠電交易限制，國內自二○一七年開放綠電交易，但再生能源售電業者只能賣電給用戶，即使短缺也不能買。電業法修正後，刪除其原銷售對象僅限用戶的規定，未來再生能源售電業者之間能互相交易。

另因應再生能源發展，強化電力系統、併網型儲能及需量反應措施等新興電力資源已成發展重點，但現行法規對此類新型態電力資源缺乏明確定義與規範。為此，條文增訂一個新電業類別，納管併網型儲能及需量反應措施參與電力交易平台需取得電業執照，應負起營業、緊急事故通報義務。

電業法二○一七年修法時曾要求，台電公司必須在二○二五年底完成「廠網分離」，拆分為發電、輸配電、售電等三家公司，不過，行政院去年五月十五日同意台電維持綜合電業型態，以確保國家能源安全，因此修法刪除相關規定。