2025科技顧問會議落幕 卓揆：務實執行能源轉型

行政院長卓榮泰8日出席「2025行政院科技顧問會議」閉幕典禮，並聽取會議總結報告。卓榮泰表示，今（2025）年會議兩大主題為「氣候變遷衝擊與調適」及「低碳能源與去碳化」，政府已積極宣示2030年、2032年、2035年等各時程的國家減碳新目標，並推動多元綠能、深度節能、科技儲能及電網安全韌性的發展，實現二次能源轉型。

卓榮泰致詞時指出，行政院科技顧問會議是國家最高層級的科技發展策略諮詢會議，感謝與會科技顧問在兩天會議中，針對「氣候變遷衝擊與調適」和「低碳能源與去碳化」兩大主題，進行深度交流與討論，並提出總結報告，內含許多創新思維、積極行動的建議，提供國家未來科技政策的擬定與推動，符合目前「行動創新AI內閣」的宗旨與目標；同時，會議結論也肯定政府過去的努力，未來政府將務實執行各項策略，以取得人民信任與支持，達成國家目標，並與世界腳步連結。

關於「氣候變遷衝擊與調適」部分，卓榮泰表示，賴總統曾召集會議，針對2030年、2032年、2035年等各時程，設定國家減碳新目標。政府並在今年編列550億元治水預算，以創新科技，協助治水工程、設備更新及知識分析。卓進一步說，創新科技推動國家整體進步，更要達到普惠大眾目的，因此政府將發展具臺灣元素的人工智慧（AI），以解決臺灣問題，並運用臺灣經驗，協助解決世界問題。在科技創新時代，國家更重視人才培育，希望投入至產學研界，以厚植未來面對科技發展所需的能量。

在「低碳能源與去碳化」部分，卓榮泰表示，總統推動二次能源轉型，首先推動多元綠能，並全面發展深度節能、科技儲能及電網安全韌性。政府除了協助中小微企業推動淨零與數位雙軸轉型，同時也積極推動「智慧國家2.0」政策，在「智慧科技島．數位新社會」理念下，對於新興能源採取開放態度，期待能與世界共同研究發展，進一步從各式新興能源技術中受惠。

卓榮泰強調，經濟部對於2032年以前的用電需求深具信心，政府不放棄任何努力，要讓民眾和產業更加安心與信賴，因此各相關數據要以具體量化形式，向國人清楚揭示，例如電力排放係數的下降程度。此外，為全力充足發電量，政府除增加風力、光電的量能，更將全力發展天然氣去碳燃氫發電、海洋能、生質能、地熱能等新興能源技術。針對核能部分，政府也會在具備社會共識、去除核安疑慮、核廢料得以處理情況下，傾聽更多意見，讓臺灣更安全、國家更安全，也讓產業更安全。