行政治理／交通部長陳世凱 重視溝通 贏得信賴

掌管我國海、陸、空交通大任的交通部部長陳世凱上任已有一段時日，當時他臨危受命接手部長一職，就被質疑非交通專業出身，如今他在上任後逐漸踩穩腳步，一步一步熟稔業務並快速提出解方，從近期網路聲量及民調也不難看出他獲得民眾信賴，成為卓內閣中好感度第一的部長。

陳世凱畢業於東海大學政治系，並在台北科技大學取得經營管理EMBA碩士學位，連任三屆台中市議員後在總統大選期間擔任賴清德陣營發言人，隨後也跟著一起入閣成為行政院發言人，一路走來的經歷看來似乎與「交通」並無淵源。

相信專業 尊重專業

然而，前行政院長毛治國曾說過「將軍不掛兵科」，陳世凱表示，回顧歷任交通部長，自己並非是最年輕就擔任部長，也並不是首位非專業出身的部長，他認為這句話恰好貼切描述自己的經歷，交通部正因為業務量相當大，涵蓋範圍不只是海陸空，甚至氣象、觀光、郵政都是交通部所屬單位，如果說要論專業真的很難所有業務都專精。

陳世凱說，正因自己不是交通專業，所以在擔任部長後，更傾向相信專業、尊重專業，交通部底下擁有6萬1,000多名同仁，他們絕對是精英，自己的角色就是負責溝通協調並下決策，從這角度上來看這反而成為另一項優勢。

此外，陳世凱也提到，自己在還沒當交通部長前，就是一個重度用路人，不管是騎機車載小朋友上下學，或是開車南北跑，甚至是搭大眾運輸工具到各個地方去開會，因此在思考交通部政策時，就會從使用者角度出發，更能夠跳脫一般管理單位的思維，貼近一般民眾的使用體驗來執行或修正相關政策。

雖然在專業上可仰賴交通部同仁，但陳世凱自身也並未鬆懈，自上任以來除積極了解業務內容，並且能親自出現視察就一定會出現，因此經常看見他在全台各個縣市視察交通部的各項建設。陳世凱坦言，有許多政策真的不是待在辦公室就能了解，要到第一線去看才能真實感受到，做出的決策也才能更貼近現實。

也因為自己常常要到全台各地視察，身為三寶爸的陳世凱坦言「陪伴小孩的時間確實變少」雖已盡可能抽出時間回台中陪伴，但大多時間還是以公務優先，這也讓小孩從原本問「爸爸幾點回家？」變成「爸爸哪天回家？」然他仍努力在工作與家庭上盡可能平衡，像是如果剛好要到中部視察，就會前一天晚上就先回家陪小孩，隔天一早再出門，或是剛好要下南部，就會安排前一晚回家，盡量多點時間陪伴。

面對爭議 勇於解決

上任以來，陳世凱不僅快速熟悉業務，在面對難題時，他更是積極面對處理，像是吵得沸沸揚揚的外送平台運價爭議，陳世凱直接請業務單位邀請消基會、外送平台工會、業者開會討論並提出草案；先前地中海榮耀號滯留沖繩，交通部也隨即啟動應變措施，不僅處理滯留旅客食宿，更直接協調國籍航空加班機或放大機型加速疏運。

另外，台中郵政博物館事件也引發外界高度關注，原本地方郵局打算周末休館，然此舉引發民眾反彈，陳世凱也緊急請中華郵政重新評估，並要求比照一般博物館周一休館，以符合民意。

從上述事件上來看，陳世凱在面對有爭議事件時，都會選擇面對問題並快速解決，也許正因拆彈有感才讓他好感度第一。

對自己接下來的期許，陳世凱說，自己不是好高騖遠的個性，讓交通部穩定的進步就是最大目標，自己的責任就是「務實地設定目標，穩健地向前邁進」。觀光人數、道安的死亡率等，這些也許定出較高目標會很好看，但能否達成卻是另一回事，自己更希望的是，務實設定，例如來台觀光人次今年未達到千萬，那就明年朝這方向努力，一步一步來，才能讓路走得更長遠。