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響應無紙化 京站推永續「無袋日」

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
京站時尚廣場推出「綠永續無袋日」活動，目標在2025年度將紙袋使用量降低10%。京站/提供
京站時尚廣場推出「綠永續無袋日」活動，目標在2025年度將紙袋使用量降低10%。京站/提供

京站時尚廣場推出「綠永續無袋日」活動，會員於活動日不限金額消費且自備環保袋，即可獲得點數兩倍回饋，以實質優惠鼓勵綠色消費行為，目標在2025年度將紙袋使用量降低10%。

京站（2942）指出，將延續2024年「永續綠生活‧從京天開始」永續計畫，於2025年進一步深化環保實踐，推出「綠永續無袋日」特別企劃，以實際行動響應政府無紙化政策，展現零售通路對環境永續的承諾。

「不拿紙袋 地球更可愛」GO GREEN綠永續企劃將於2025年1月20日（一）及2月20日（四）展開，活動期間全面不提供紙袋，鼓勵消費者自備環保袋。為感謝顧客支持環保理念，凡是Q卡友於活動日不限金額消費且自備環保袋，即可獲得Q點數2倍回饋，以實質優惠鼓勵綠色消費行為。

除了特定無袋日的推動，京站也將分階段實施紙袋減量計畫，包括推出京站獨家設計質感環保袋，提供會員以Q點兌換或優惠加價購的方式取得，讓環保精神成為時尚生活的一部分。目標在2025年度將紙袋使用量降低10%，共同為環境保護盡一份力。

延續2024年的永續成果，京站在節能減碳方面持續深耕。去年，每周一晚間8:30的關燈行動不僅獲得顧客熱烈響應，更帶動社群互動，創造永續議題討論。此外，與台電電幻1號所合作的各式永續策展，以及攜手TAAZE讀冊生活推動的二手書計畫，都將環保理念轉化為具體行動。

2025年，京站將持續擴大永續影響力，以「GO GREEN」為核心，串連節電、減塑、循環經濟等多元面向，打造全方位的永續綠百貨。京站將透過「綠永續無袋日」特企，與更多消費者一同實踐「不拿紙袋，地球更可愛」的環保願景。

環保 綠色消費

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