政院科技顧問會議建議：碳費用於支持低碳能源研究發展

行政院2025年科技顧問會議8日傍晚正式閉幕，並由首席顧問、中研院院長廖俊智就「氣候變遷衝擊與調適」和「低碳能源與去碳化」兩大主題，於閉幕式向卓榮泰院長進行總結報告，建議碳費收益用於支持加速減碳之低碳能源研究發展。

由首席顧廖俊智、院士孔祥重院士、院士王寳貫、台大校長陳文章、Prof. Dr. Robert Schlögl、Prof. Ehud Keinan及Prof. Dawn Freshwater 等7位國內外學研領袖組成的科技顧問，並與政府部會代表歷經兩天的深度交流與討論後，今日於閉幕式向行政院長卓榮泰提出總結報告。

國科會表示，2025年行政院科技顧問會議設定之願景為「經由淨零路徑，達成台灣社會永續、國家安全、經濟發展」，並提出數項建言供政府考量，包括實現淨零排放與推動氣候調適是國家長期工作，時程目標應設定在適當的時間範疇；在執行淨零政策的同時，要致力於調適策略，並達到改善空氣品質及能源安全的綜效；目標應定期調整以反應快速變化的現實，例如人工智慧的興起及地緣政治情勢的變化等，均需納入考量；應重視日益重要的國家安全考量，在設定淨零路徑時，需平衡多項目標並適當取捨；投資基礎設施要謹慎考量，以免流失機會；以及政府政策工具應有適當執行策略，並適時調整。

針對「低碳能源與去碳化」主題之結論，主要包括跨域多元科技佈局，促進能源系統低碳化，以及以科學為基礎，多面向建立能源轉型，並增進社會韌性。

科技顧問建議，減碳政策應考量總能源需求，如2023年2,800億度，預期2050年至少5,000億度之電力需求，務實探討提前布局；建議碳費收益用於支持加速減碳之低碳能源研究發展；未來若轉型至碳排總量管制機制，須針對各產業別發展、台灣淨零目標達成，及競爭力進行整體考量；低碳能源組合須多元布局，並先期參與新興科技之研發。第二點則是強調能源轉型須考量公正性，兼顧脆弱群體。

針對「氣候變遷衝擊與調適」主題，這次會議主要結論包含：一、強化以科學為本的公眾溝通與氣候循證治理；二、建立針對在地問題的氣候調適科技與科研團隊。

第一點強調氣候治理及防災應以科學為基礎，並以充分的科學資訊，作為政府與公眾溝通的基礎；第二點則聚焦強化針對臺灣之氣候變遷模擬與衝擊研究，並培育國家級氣候變遷調適跨域科研團隊。