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台灣海事工程登陸歐洲！東方風能揮軍全球海工一級戰區

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「東方海威」作為東方風旗下最大的工程船舶，將肩負此次開拓歐洲市場的任務。東方風能提供
「東方海威」作為東方風旗下最大的工程船舶，將肩負此次開拓歐洲市場的任務。東方風能提供

東方風能（7786）8日宣布，已與挪威知名海事服務公司「Deep Ocean」簽署為期最高六年的租船契約，包含兩年保證租期與四年條件式延長選項的船舶租賃服務契約，預計自2026年初正式啟動服務。

透過這項合作，東方風能將成為台灣史上第一家將海事工程船輸出至歐洲市場的企業，這也是離岸風電國產化政策開花結果的代表作。

Deep Ocean營運長Ottar K. Mæland表示：「很高興迎接Orient Adventurer東方海威加入我們的工作船隊，這艘高品質且多功能的工程船，與我們所需要的服務完美契合，這包括了再生能源與傳統能源領域，憑藉東方海威在全球營運中的優良紀錄，相信它將成為我們跨領域布署的重要補強。」

東方風能計畫於今年在挪威成立分公司，以提前部署2026年起的項目順利執行，並作為發展歐洲市場的基礎。這個合作項目歷經近一年來密集協商與實地稽核，最終確立東方風能管理能力與技術團隊皆達國際標準，足以進軍全球最高規格的海工市場。

東方風能執行長陳柏霖表示，各界經常把焦點放在投資船舶上，實際上海事工程的核心是技術服務，僅持有船舶並不能保證穩定經營或者獲利，海事工程真正的成敗，取決於自有技術能力和專業服務，這才是核心價值。

陳柏霖感謝政府離岸風電國產化的政策，給予東方風能成長茁壯的孕育空間與養分，讓公司能依循一貫的經營理念，用最專注紮實的態度邁向國際市場。

陳柏霖說，自創立以來，東方風能用無合資、無委外的獨立運營策略，建立自有營運與技術團隊，並以國際市場為發展目標，不斷地擴大技術團隊，磨合多元化的團隊組成。「東方海威」作為旗下最大的工程船舶，將肩負此次開拓歐洲市場的任務。

陳柏霖指出，這次合作不僅是對東方風能實力的肯定，更彰顯了公司在技術服務領域的核心競爭力。

他強調，做為一個台灣起家的海事工程公司，要將技術服務拓展到歐洲，一直被視為不可能的任務；但東方風能成立以來，就以全球化布局為目標，過程中克服許多挑戰，才能邁出台灣歷史上的第一步。展望未來，東方風能將會持續全球化布局，並強化競爭優勢，繼續締造新的歷史紀錄。

陳柏霖 離岸風電

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