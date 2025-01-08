春安勞檢啟動！全台檢查逾4000家 大型舞台搭建列重點

114年春安勞檢啟動！因日前台北市政府跨年演唱會舞台發生工安意外，一名工人從15米處墜落死亡，勞動部官員說跨年活動舞台原就列入每年度的勞檢方針，今年的春安勞檢會進一步將大型舞台搭建列為檢查重點。

每逢歲末年終，各行業因歲修或趕工，可能疏忽作業安全發生職災，或增添過勞風險，因此勞動部每年都會在農曆年前展開春安勞檢，督促業者落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作職場暴力等相關措施，對勞工工時及休假等也必須妥適安排。

勞動部職安署職安組組長朱文勇指出，今年規畫勞檢場次比去年多，拉高至逾4000場次，職業安全衛生部分，將針對營造業檢查2405場次，非營造業715場次，跨部會聯合檢查30場次等；勞動條件檢查則有450場次，夜間工作輔導50場次等，全國也將辦理30場次的教育訓練及宣導。

朱文勇強調，除運輸倉儲、大型舞台搭建將是這次春安勞檢重點，包括營造業大型工程、公共工程、高職災高風險事業單位、臨路及吊掛作業、局限空間、石化工廠、夜間工作場域如超商、醫療院所職場不法侵害預防，都會是檢查重點；工資及工時等勞條部分，則鎖定量販店、餐飲、大眾交通運輸業。

據統計，去年春安勞檢總計開罰876件、停工271處，罰鍰金額6502萬元。朱文勇指，113年春安勞檢期間的重大職災發生率為0.463‰，跟112年0.822‰相比已下降，職災死亡人數19人，也比112年減少1人。

勞動部強調，處分不是目的，雇主確實改善才是重點，提醒事業單位務必落實各項安全設施及職業安全衛生管理，業單位如違反「勞動基準法」，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反「職業安全衛生法」每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險之虞者，將予以停工。