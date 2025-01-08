快訊

黃國昌爆：吳乃仁現身低消6萬餐廳包廂 身旁有北檢檢察官

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

輝達來台選總部 一殯出局？業內傳「這裡最可能」

春安勞檢啟動！全台檢查逾4000家 大型舞台搭建列重點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北市政府大樓前日前搭設跨年晚會舞台，一名工人在作業時，從15公尺高鷹架墜落身亡。記者李奕昕／翻攝
台北市政府大樓前日前搭設跨年晚會舞台，一名工人在作業時，從15公尺高鷹架墜落身亡。記者李奕昕／翻攝

114年春安勞檢啟動！因日前台北市政府跨年演唱會舞台發生工安意外，一名工人從15米處墜落死亡，勞動部官員說跨年活動舞台原就列入每年度的勞檢方針，今年的春安勞檢會進一步將大型舞台搭建列為檢查重點。

每逢歲末年終，各行業因歲修或趕工，可能疏忽作業安全發生職災，或增添過勞風險，因此勞動部每年都會在農曆年前展開春安勞檢，督促業者落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作職場暴力等相關措施，對勞工工時及休假等也必須妥適安排。

勞動部職安署職安組組長朱文勇指出，今年規畫勞檢場次比去年多，拉高至逾4000場次，職業安全衛生部分，將針對營造業檢查2405場次，非營造業715場次，跨部會聯合檢查30場次等；勞動條件檢查則有450場次，夜間工作輔導50場次等，全國也將辦理30場次的教育訓練及宣導。

朱文勇強調，除運輸倉儲、大型舞台搭建將是這次春安勞檢重點，包括營造業大型工程、公共工程、高職災高風險事業單位、臨路及吊掛作業、局限空間、石化工廠、夜間工作場域如超商、醫療院所職場不法侵害預防，都會是檢查重點；工資及工時等勞條部分，則鎖定量販店、餐飲、大眾交通運輸業。

據統計，去年春安勞檢總計開罰876件、停工271處，罰鍰金額6502萬元。朱文勇指，113年春安勞檢期間的重大職災發生率為0.463‰，跟112年0.822‰相比已下降，職災死亡人數19人，也比112年減少1人。

勞動部強調，處分不是目的，雇主確實改善才是重點，提醒事業單位務必落實各項安全設施及職業安全衛生管理，業單位如違反「勞動基準法」，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反「職業安全衛生法」每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險之虞者，將予以停工。

此外，針對去年12月中旬發生的台中大肚區全聯倉儲大火，朱文勇說，已盤點全國19家食品倉儲工地進行專案勞檢，預計農曆年前完成。

勞動部「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」已經啟動，今年規畫檢查逾4000場次。記者葉冠妤/攝影
勞動部「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」已經啟動，今年規畫檢查逾4000場次。記者葉冠妤/攝影

勞動部 勞檢 工安 職業安全

延伸閱讀

春安勞檢全台檢查4000家 大型舞台搭建納重點

雇主團體不滿移工婦幼權益指引 侵害失能者照護權

回響／移工懷孕丟飯碗、雇主照顧空窗 勞部：加強和衛福部合作

剛當爸爸…全聯倉儲大火24歲越南移工跳樓喪生 逃生前大喊妻兒名

相關新聞

黃仁勳宣布要設立輝達海外總部 郭智輝透露選址「3條件」

輝達執行長黃仁勳在美國宣布，海外總部要設在台灣，並在今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）時宣布地點，各地方政府...

春安勞檢啟動！全台檢查逾4000家 大型舞台搭建列重點

114年春安勞檢啟動！因日前台北市政府跨年演唱會舞台發生工安意外，一名工人從15米處墜落死亡，勞動部官員說跨年活動舞台原...

郭智輝談川普：他的picture是八○年代的美國 並預測兩大產業受影響

不可預測的川普，即將宣布就職美國總統，經濟部長郭智輝今日解讀川普的可能作為，他認為川普就職後的關稅政策可能與選前的關稅政...

投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲

立法院經濟委員會今天審查台糖及中油預算，經濟部長郭智輝出席備詢，立委質詢指出，針對中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台...

獲RMT助攻！工研院「免疫細胞生產技術平台」邁商品化

隨著尖端科技不斷推陳出新，也推升醫療健康等產業不斷增長。工研院在經濟部產業技術司的支持下，於美國消費性電子展（CES20...

中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資又一錢坑，經濟部長郭智輝今日表示，中鋼董事長黃建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。