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黃仁勳宣布要設立輝達海外總部 郭智輝透露選址「3條件」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝透露輝達海外總部選址條件。（路透）
經濟部長郭智輝透露輝達海外總部選址條件。（路透）

輝達執行長黃仁勳在美國宣布，海外總部要設在台灣，並在今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）時宣布地點，各地方政府都在積極爭取，經濟部長郭智輝透過，輝達1年前就有派一組人在台灣尋合適地點，並透露輝達的尋點三條件：面積3公頃、高建蔽率、3層樓高的低高度建築。

郭智輝8日出席立法院經濟委員會審查台糖及中油預算並備詢，立委賴瑞隆、 洪孟楷等人都關注輝達在台灣設立海外總部的選址及進度。

洪孟楷表示，輝達只要能根留台灣都是好事，可否不要讓各縣市要單打獨鬥或是擠破頭爭取，經濟部是否可以扮演更積極的角色？「現在稿得好像全台灣各縣市都在比武招親」

郭智輝表示，有跟輝達表示過經濟部可提供支援，他們回答很客氣，表示已有一組人在台灣各地尋址，再把資訊提供給美國總部做決定，他們很謝謝經濟部的關注。。

郭智輝說，據經濟部了解，輝達設海外總部的條件，基本上需要3公頃土地，希望蓋3層樓就好，不要像一般ICT大樓一蓋十幾二十層樓，以及希望建蔽率大一點。

今年COMPUTEX舉辦時間是5月20日至23日，黃仁勳預告出席，且證實1月17日回台參加輝達台灣分公司尾牙，若要爭取輝達海外總部落腳，現在對各地方政府而言，時間相當緊湊。

經濟部 輝達 黃仁勳

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