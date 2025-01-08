快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

稜研、信昌明芳前進 CES秀毫米波雷達的創新車用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

稜研科技（TMYTEK）與信昌明芳集團（HCMF Group）在美國國際消費性電子展 CES 2025宣布，攜手開發出第二代 CPD（兒童存在檢測）與生命徵象監測系統，並展出解決方案。

稜研表示，去年底成功交付毫米波雷達模組樣品至車廠，展現量產與出貨能力，稜研與信昌明芳誠摯邀請全球汽車產業探索毫米波雷達技術在車用場景中的廣泛應用潛力。

稜研指出，在2024年完成首批毫米波雷達模組樣品的交付，並計劃部分專案於 2025 年進一步出樣，2026 年進入量產。此次出貨的產品名為 ORS（Obstacle Radar Sensor），設計適用於車門的障礙物偵測與安全防護。每側車門將配備三個 ORS，並透過即時回傳數據至 DCM（Door Control Module），實現智能車門控制功能。根據車型配置，每輛車將使用5至6個ORS，顯示出毫米波技術在車用市場的巨大潛力與商業價值。

此次，稜研與信昌明芳合作推出的第二代模組結合了 CPD 和生命徵象感測功能，實現車內環境的全方位監測與安全保障。模組內建全新升級的演算法，能準確辨識兒童與成人，並實時監測心跳與呼吸數據，提升檢測精度與可靠性，該模組採用緊湊型設計，能無縫嵌入車輛天窗或與 LCD 技術整合，不僅具備時尚美觀的外觀，還提升了車內的科技感與實用性，為下一代智能車提供理想的解決方案。

稜研共同創辦人暨副總經理林決仁表示，不僅展示毫米波雷達在車用市場的巨大潛力，也印證了稜研在創新技術應用與市場需求結合方面的能力。未來稜研科技將繼續專注於毫米波技術的深耕與應用，穩定出貨動能，拓展未來涵蓋自動駕駛、車流監測及智能安全系統的毫米波雷達機會，為汽車產業注入更多可能性。

信昌明芳集團研發長奚仲強表示，稜研的毫米波技術為車輛智能化與安全性提供了全新的解決方案。此次推出第二代雷達模組強化了行車的安全性，作為全球領先的汽車零部件與系統供應商，信昌明芳將持續透過與稜研科技等創新夥伴的合作，推出更具突破性的護城河解決方案，為客戶創造價值。

毫米波

延伸閱讀

Honda與Sony攜手打造Afeela 1電動車 CES展上正式開放預購

訊連攜手業界領袖亮相 CES軟硬體協作開創AI PC新局

工研院AI羽球教練CES亮相 業餘好手一拍即合

華碩CES推最輕Copilot+ PC 技嘉秀超微型電腦

相關新聞

黃仁勳宣布要設立輝達海外總部 郭智輝透露選址「3條件」

輝達執行長黃仁勳在美國宣布，海外總部要設在台灣，並在今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）時宣布地點，各地方政府...

郭智輝談川普：他的picture是八○年代的美國 並預測兩大產業受影響

不可預測的川普，即將宣布就職美國總統，經濟部長郭智輝今日解讀川普的可能作為，他認為川普就職後的關稅政策可能與選前的關稅政...

投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲

立法院經濟委員會今天審查台糖及中油預算，經濟部長郭智輝出席備詢，立委質詢指出，針對中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台...

獲RMT助攻！工研院「免疫細胞生產技術平台」邁商品化

隨著尖端科技不斷推陳出新，也推升醫療健康等產業不斷增長。工研院在經濟部產業技術司的支持下，於美國消費性電子展（CES20...

中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資又一錢坑，經濟部長郭智輝今日表示，中鋼董事長黃建...

蘇澳港波浪能發電試驗計畫場域 拚第1季辦理公開招商

配合政府再生能源政策推動發展，台灣港務公司規畫，在蘇澳港南外廓防波堤外側6萬7500平方公尺水域，作為波浪能發電試驗計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。