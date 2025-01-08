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中鋼投資綠電引關注 公司：有效益才做

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

針對投資綠電引發各界關注，中鋼（2002）行政副總黃一中8日表示，將以股東與員工利益為優先考量，中鋼在國際減碳趨勢下確有綠電剛性需求，且經評估未來綠電供需環境具投資效益後，投資台智電公司。

中鋼指出，投資台智電引起員工及工會擔憂與外界質疑，已透過內部網站及證交所公開資訊觀測站溝通說明，後續仍將持續積極再與工會溝通，化解疑慮。

中鋼工會理事長陳春生說，台灣是出口導向的國家，尤其歐美是大家最依賴的市場，歐美對降排減碳要求非常高，沒有達到標準的會被課重稅，中鋼是重碳排的行業，對降排減碳也最努力，每年花很多錢作改善，未來還有很多設備投資要花和製程改善要努力，但是不可能達到零碳排，製程改善中使用綠點是很重要的一環，所謂得綠電就得天下，要外銷就要使用綠電，而且用得愈多愈好，否則會付出很高的代價，甚至鋼鐵銷售出不了國門。

陳春生指出，綠電目前有很多民間股東要進場，因為現在不需要太多的現金，所以有時程的安排進場，中鋼最後持股會稀釋剩7.5%，與未來所需還差一大截，退出的話，未來的需要就不是股東用成本價取得，到時候依市場價去買要多付出多少成本，或用台電的電（若就集團綠電需求5.8億度）所造成台電有多少碳排，碳足跡也要合併計算、要再付一筆錢，未來這才是錢坑。

中鋼 綠電

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