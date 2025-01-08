川普將提高關稅 經長：ICT、汽車產業影響較大 協助台商遷移生產線

美國總統當選人川普即將上任，外界關注川普政府關稅政策。經濟部長郭智輝8日在立法院經濟委員會表示，推估川普政府主要會提高國家安全部分關稅，主要還是針對中國大陸；他指出，對國內影響較大產業為ICT產業、及汽車業，經濟部將協助台商移轉到不會增加關稅地區。

郭智輝今早出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。國民黨立委謝衣鳯質詢指出，川普從全方位提高關稅，到現在現在擬針對影響經濟安全的國家採取相關關稅，對台灣威脅為何，郭智輝作上述表示。

郭智輝表示，從川普新內閣人選來看，關稅部分是選前論述重點，上任後關稅品項可能會有不同，預期跟「國家安全」部分有關關稅會提高比較多，主要還是針對中國大陸。

他提到協助台商部分，因預期美國會對部分出超較多的國家提高關稅，像是墨西哥、加拿大，以及中國大陸課更高關稅，經濟部以此假設情境，也與產業界有一些討論，協助台商轉移陣地到不會增加關稅的地區，盡量降低廠商傷害。

經評估，他指出，對台灣影響較大在資通訊（ICT）產業，傳產部分則在汽車業。根據經濟學家分析，80年代是川普腦海中的圖像，而當時美國最強大的正是汽車業、建築業，因此川普希望在汽車業移回美國，這是有跡可循。

謝衣鳯質詢提到，前經貿辦總談判代表鄧振中指出，若未來川普要求台灣一起打擊中國大陸，可能須減少對中國大陸進口並增加對美國進口，可能影響台灣物價，應如何因應。

對此，郭智輝表示，近年台灣對中美投資已有很大改變，無論從中國大陸進口或對中國大陸輸出均不多，會參考鄧振中觀點。

郭智輝並說，中國大陸大力實施補貼政策，若中國大陸產品進來台灣，台灣傳產、中小企業可能都無法存活，因此經濟部有一套保護國內中小微企業繼續發展方式，將透過雙軸轉型，包含用AI提升台灣企業加值型活動，並透過節能補助降低製造成本，以及擴大加速國內基礎建設，讓企業取得國內訂單。