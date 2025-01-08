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上市櫃公司協會發布調查 川普再任對台灣經濟不悲觀

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣上市櫃公司協會由政治大學前校長周行一（右）擔任計畫主持人，於2024年底剛當選的美國川普總統尚未再任前，針對台灣上市櫃公司協會會員做了一次調查，請會員就川普總統可能採行的政策對全球經濟的影響，及自己可能採取的應對措施表達看法。記者邱德祥／攝影
台灣上市櫃公司協會由政治大學前校長周行一（右）擔任計畫主持人，於2024年底剛當選的美國川普總統尚未再任前，針對台灣上市櫃公司協會會員做了一次調查，請會員就川普總統可能採行的政策對全球經濟的影響，及自己可能採取的應對措施表達看法。記者邱德祥／攝影

台灣上市櫃公司協會由政治大學前校長周行一擔任計畫主持人，於2024年底剛當選的美國川普總統尚未再任前，針對台灣上市櫃公司協會會員做了一次調查，請會員就川普總統可能採行的政策對全球經濟的影響，及自己可能採取的應對措施表達看法。

本次共有65個會員回覆了問卷。本次調查設計在川普就任前已完成，目的在了解台灣企業家對一位不確定性極高的美國新總統的政策預期，以及自己企業的應對做法與能力，希望可以給台灣其他企業參考，增強台灣企業的應變能力。本次調查總共問了12個問題，調查結果指出：

一、會員認為川普的四個主要施政方向對全球經濟的正負面影響可能會相互抵消。

二、整體而言，會員對川普的再任對全球經濟與台灣經濟的影響並不特別悲觀。

三、會員對川普上任後的地緣政治狀況傾向於悲觀，但正以各種多元方式積極應對。

四、絕大多數會員認為營運成本會增加，但只有少數公司預期獲利會減少，大多可以保住獲利持平。

會員認為關稅將是川普的優先施政項目，減稅次之，遣返移民及法規鬆綁的優先順序很低。會員認為美國對全球增加關稅將損人不利己，不利於美國及全球經濟，即使川普僅針對中國大陸增加關稅也會損人不利己；減稅卻可能利人利己；遣返非法移民會害人害己，法規鬆綁卻會利人利己。所以會員認為川普的四個主要施政方向對全球經濟的影響各有好壞，正負面的影響可能會相互抵消。

另一個調查發現是，盡管全球媒體咸認川普上任後會為全世界帶來極高的不確定性，有超過半數的會員（57%）覺得對獲利影響不大，只有不到三分之一（29%）覺得對獲利有負面影響，還有少數覺得會有正面影響（14%）。這個發現應與會員認為川普的四個核心政策對全球經濟的影響好壞參半有關；與川普對中國大陸增加關稅政策可能產生轉單效應，將對台灣經濟有利有關；也與會員已經採取積極應對措施有關。整體而言，會員對川普的再任對全球經濟的影響並不特別悲觀。

盡管經濟面並不悲觀，會員對川普上任後的地緣政治狀況傾向於悲觀。這次調查也有一個極為有趣的發現，會員以多元方式應對川普上任可能的衝擊，而大家採用的方法不一致，反映了台灣上市櫃公司協會的會員所處產業的多元化，以及大家策略選項的多元化，但是絕大多數會員都已採取因應措施管理川普上任可能帶來的經濟與地緣政治風險，例如增加營運效率，降低營運／生產成本、分散生產地區、分散供應商來源地、增加垂直整合程度、分散銷售市場、增加或強化產品組合等。

川普 美國 關稅

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