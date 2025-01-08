工研院攜手RMT集團 推動免疫細胞生產技術平台商品化

工研院在CES（美國消費電子展）開展首日，宣布攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全、可靠的創新突破。

工研院此次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司「艾諾細胞科技」，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」推向市場，該技術曾獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎雙料肯定，未來將進軍免疫細胞市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

工研院院長劉文雄表示，KNOBeads是幹細胞免疫細胞治療技術，工研院研發出這項技術後，需要產業來接手，很高興RMT集團願意跟工研院一起合作打入美國市場。

新加坡RMT集團總裁石原智博表示，智慧醫療是全球趨勢，也是醫療創新、精準醫療的核心領域，這次合作對RMT集團和工研院雙方都是最強、最完美的組合，工研院世界級的技術實力是有目共睹的，而RMT集團則長期擁有國際資源與通路，雙方強強聯手，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化，這也是雙方合作走向國際市場的第一步。

石原智博表示，這項技術提升了免疫細胞治療的生產效率，顯著縮短治療周期，有助大幅提升癌症治療和患者的康復機會，期待這項技術在美國市場上取得成功，並預計同時布局亞洲、歐洲及中東市場。