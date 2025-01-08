快訊

關定了！消防夫妻勒索麥當勞7060萬嘴臉曝光 囚6年6月、5年2月定讞

Cleer ARC 3 Max開箱！開放式耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香

金正恩阻擋西方文化新招 禁北韓人吃熱狗、離婚送勞改

工研院攜手RMT集團 推動免疫細胞生產技術平台商品化

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／拉斯維加斯即時報導
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化。圖左起為工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。特派記者馬瑞璿／攝影
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化。圖左起為工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。特派記者馬瑞璿／攝影

工研院在CES（美國消費電子展）開展首日，宣布攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全、可靠的創新突破。

工研院此次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司「艾諾細胞科技」，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」推向市場，該技術曾獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎雙料肯定，未來將進軍免疫細胞市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

工研院院長劉文雄表示，KNOBeads是幹細胞免疫細胞治療技術，工研院研發出這項技術後，需要產業來接手，很高興RMT集團願意跟工研院一起合作打入美國市場。

新加坡RMT集團總裁石原智博表示，智慧醫療是全球趨勢，也是醫療創新、精準醫療的核心領域，這次合作對RMT集團和工研院雙方都是最強、最完美的組合，工研院世界級的技術實力是有目共睹的，而RMT集團則長期擁有國際資源與通路，雙方強強聯手，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化，這也是雙方合作走向國際市場的第一步。

石原智博表示，這項技術提升了免疫細胞治療的生產效率，顯著縮短治療周期，有助大幅提升癌症治療和患者的康復機會，期待這項技術在美國市場上取得成功，並預計同時布局亞洲、歐洲及中東市場。

工研院

延伸閱讀

工研院AI羽球教練CES亮相 業餘好手一拍即合

CES看點不只黃仁勳！AI不只有更厲害晶片 深入PC、機器人及醫療等3大領域

工研院拚打造半導體廊帶 發表南台灣產業創新策略

工研院電光50紀念餐會 史欽泰、徐爵民、陳良基、胡正大齊聚

相關新聞

郭智輝談川普：他的picture是八○年代的美國 並預測兩大產業受影響

不可預測的川普，即將宣布就職美國總統，經濟部長郭智輝今日解讀川普的可能作為，他認為川普就職後的關稅政策可能與選前的關稅政...

投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲

立法院經濟委員會今天審查台糖及中油預算，經濟部長郭智輝出席備詢，立委質詢指出，針對中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台...

獲RMT助攻！工研院「免疫細胞生產技術平台」邁商品化

隨著尖端科技不斷推陳出新，也推升醫療健康等產業不斷增長。工研院在經濟部產業技術司的支持下，於美國消費性電子展（CES20...

中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資又一錢坑，經濟部長郭智輝今日表示，中鋼董事長黃建...

蘇澳港波浪能發電試驗計畫場域 拚第1季辦理公開招商

配合政府再生能源政策推動發展，台灣港務公司規畫，在蘇澳港南外廓防波堤外側6萬7500平方公尺水域，作為波浪能發電試驗計畫...

經部鬧「次長」荒 誰來接棒？經長郭智輝：接替人選已有準備

經濟部最近鬧次長荒，政務次長、常務次長接連要退休，半年多來共有3位次長申請退休，經濟部長郭智輝8日上午受訪，接替人選已有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。