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春安勞檢全台檢查4000家 大型舞台搭建納重點

中央社／ 台北8日電

春節期間雇主趕工容易發生職災，勞動部今天說，為期37天的114年春安勞檢計畫展開，將加強全台勞檢至少4000家事業單位，重點項目包含營建業、運輸倉儲、大型舞台搭建等。

勞動部職業安全衛生署組長朱文勇今天在勞動部例行業務報告中指出，勞動部已啟動「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，提醒雇主及各級主管要加強歲修及作業進度安全管理。

朱文勇表示，勞動部規劃，今年全台各地勞動檢查機構將實施勞動檢查至少4000家以上，其中職業安全衛生部分包含2405家事業單位、勞動條件部分則有450家等。

而職業安全衛生主要包含營造業等大型公共工程、高職災高失能場域、鄰路作業、局限空間、甲乙丙類工作場域、石化業及大型活動舞台搭設拆除等；勞動條件則包含量販、餐飲、交通運輸、夜間工作、運輸倉儲等會針對勞工的工時休假加強查核。

朱文勇提醒，事業單位如果違反勞動基準法，每項可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰，違反職業安全衛生法，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險之虞者，將予以停工。

根據勞動部統計，去年春安勞檢8775場次，共罰鍰876件次、停工271廠次，罰鍰金額6502萬元。

另外，針對台中大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死事件，朱文勇說，針對此事已經盤點全國針對食品倉儲工地有19家專案勞檢，預計農曆年前會完成檢查。

勞動部 職業安全 衛生署

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