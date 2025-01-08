鄭麗君盼持續深化台以科技創新 文化內容產業合作

行政院副院長鄭麗君7日接見駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅（Maya Yaron）代表時表示，感謝游瑪雅上任後積極推動雙邊各項合作交流，去(2024)年雙方更順利簽署「觀光合作共同宣言」及「文化合作協定」；鄭麗君強調，期許雙方未來持續就科技創新、文化內容產業、新創、人才培育等面向深化交流合作。

鄭麗君致詞時指出，近年來，臺灣與以色列雙方交流日益密切，不論在經濟貿易、科技創新、文化、教育與醫療等方面均有深入交流，至今共簽訂34項協定，尤其去年更完成「觀光合作共同宣言」及「文化合作協定」簽署，因此今日她要代表行政院，感謝游瑪雅自上任以來推動雙邊合作交流的努力，同時也要感謝以色列支持臺灣參與國際組織。

鄭麗君表示，她過去曾擔任文化部長，一直以來都認為文化交流是超越外交意義的，透過文化交流可以增進彼此認識，促進共創、共享，是一件美好的事。鄭副院長特別感謝以色列與我國文化部展開許多合作，促進雙邊藝術家交流展演，行政院未來將持續大力支持文化部與以色列深化各項文化交流活動，希望在文化內容產業有更進一步的合作。此外，臺灣與以色列在經貿、科技人才、FinTech金融科技、資安產業及大學之間的交流都相當密切、熱絡，也期望未來在科技創新領域能夠持續深化交流合作。

鄭麗君指出，賴清德總統上任前便提出「國家希望工程」國政藍圖，其中相當重要的核心主軸就是「創新驅動成長」，希望積極以創新帶動臺灣下一階段經濟發展的動能，包括科技創新、產業創新、金融創新、創新創業及投資人才等，均是政府未來努力的方向，也希望與以色列有進一步合作的可能。

鄭麗君進一步表示，卓榮泰院長特別重視「五大信賴產業」，包括：半導體、AI（人工智慧）、軍工、安控及次世代通訊等，希望臺灣能夠在民主供應鏈上做出積極貢獻。此外，為因應AI科技浪潮，她在行政院也負責「智慧國家2.0」的推動工作，希望促進AI與產業發展，同時協助我國產業善用AI科技工具發展各式各樣多元應用服務，包括在教育、醫療、交通、農業、淨零轉型等領域，以解決社會問題，提升大眾生活品質。

鄭麗君長強調，她相信透過創新及善用科技，可以解決人類社會許多問題，並為世界民主供應鏈打造一個安全、可信賴的科技產業供應鏈。鄭副院長表示，以色列在科技創新、新創與人才培育等方面發展卓著，她願意以副院長身分盡一份心，共促雙方未來更進一步深入合作。

隨後，游瑪雅致詞時指出，以色列與臺灣雙邊關係已開展逾30年，去年10月更簽署《文化合作協定》，目前雙方已著手籌備多項合作計畫，另該處也規劃在臺北舉行「耶路撒冷日」活動，期待未來有更多以色列文化組織能在臺灣相關部門的支持下，來臺展現特色。

游瑪雅表示，以色列具有勇於挑戰的創新文化，而臺灣在智慧製造上則具有優勢，兩國在經濟上高度互補，能在民主供應鏈中發揮更重要的角色。游代表透露今(2025)年以色列將組團來臺訪問，分別參加台北國際電腦展（COMPUTEX）、臺灣智慧農業週，以及與臺灣相關部門探討AI規範，希望打造公私協力的新模式。

最後，游瑪雅再次感謝臺灣對以色列的長期友好支持，雙方尊重人權、擁護民主，並共享相同的價值理念。