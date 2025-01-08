郭智輝談川普：他的picture是八○年代的美國 並預測兩大產業不受影響

不可預測的川普，即將宣布就職美國總統，經濟部長郭智輝今日解讀川普的可能作為，他認為川普就職後的關稅政策可能與選前的關稅政見有所不同，其團隊會以國家安全為關注重點，所以關稅部分應該是針對中國，經濟部將協助台商轉移至不會被增加到關稅的區域生產。同時，郭智輝認為有兩大產業會受到影響，一是ICT，二是汽車。

郭智輝今日赴立法院經濟委員會報告台糖及中油預算並備詢，立委謝衣鳳質詢川普上任揚言提高關稅，對台灣有何危機？郭智輝表示，川普1月20日才就任，不過，從現在出線的內閣人選來看，因國家安全的理由而提高關稅的可能性是比較高的，所以川普針對的是中國。

經濟部內部討論後認為，應該協助台灣廠商移出可能被美國增加到關稅的地方，例如川普最近一直提到的墨西哥及加拿大，還有中國，經濟部會針對此假設情境跟相關台商討論，盡量降低川普政策對台商的傷害。

郭智輝分析受影響產業科技類就是ICT產業，傳產則是汽車業，根據經濟學家對川普的分析，「八十年代的美國，可能是川普的picture（遠景）」，強大美國就是八○年代的美國，當時美國最強大的產業就是汽車業、建築業，所以馬斯克的特斯拉也要移回美國生產。

謝衣鳳質詢如果未來川普要求台灣跟美國同一戰線，減少從中國大陸進口商品，增加從美國進口商品，以減少貿易逆差，是否會對國內物價造成衝擊？

郭智輝表示，台灣目前對中國的投資與對美國的投資趨勢，已有非常大的改變，過去幾年從中國進口及對中國的輸出「已經不多了」，事實上，中國對其出口產品的強化補助，對我們國內產業會有嚴重影響，「如果開放中國的東西進口到台灣的話，台灣很多傳產中小企業可能沒辦法存活」，經濟部有一套保護國內中小企業發展的方式。

郭智輝指出，第一是利用AI提升台灣企業的加值，第二是透過節能減碳補助，降低中小微企業的製造成本，第三則是擴大加速國內的基礎建設，讓國內中小微企業能獲得國內自己的訂單。

謝衣鳳質詢，如果美國減少中國產品進口，是否導致美國國內通膨？郭智輝表示，疫情造成美國嚴重通膨，但現在也已回到百分之二點多，中國產品價格雖然很便宜，但品質還是堪慮，所以中國產品的替代性很高，相信美國有辦法處理通膨。