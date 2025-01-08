川普關稅措施受矚 經長：ICT、汽車產業影響較大

美國總統當選人川普即將上任，關稅政策備受矚目。經濟部長郭智輝今天表示，推估川普政府主要會提高國家安全相關關稅，意即針對中國；經評估，國內影響較大產業為ICT、汽車業，經濟部將協助台商移轉到不會增加關稅區域。

國民黨立委謝衣鳯今天在立法院質詢指出，川普（Donald Trump）從全方位提高關稅，到現在現在擬針對影響經濟安全的國家採取相關關稅，對台灣威脅為何。

郭智輝回應，從川普新內閣人選來看，關稅部分是選前論述重點，上任後關稅品項可能會有不同，應是「國家安全」相關關稅會提高較多，也就是會針對中國，經濟部內部聚焦討論協助台商移轉到不會增加關稅區域。

他補充，川普選前揚言提高墨西哥、加拿大、中國關稅，將以此假設情境和廠商討論，盡量降低廠商傷害。

經評估，他指出，對台灣影響較大在資通訊（ICT）產業，傳產部分則在汽車業。根據經濟學家分析，80年代是川普腦海中的圖像，而當時美國最強大的正是汽車業、建築業。

此外，謝衣鳯質詢提到，前經貿辦總談判代表鄧振中指出，若未來川普要求台灣一起打擊中國，可能須減少對中國進口並增加對美國進口，可能影響台灣物價，應如何因應。

郭智輝表示，近年台灣對中美投資已有很大改變，無論從中國進口或對中國輸出均不多，會參考鄧振中觀點。

郭智輝不諱言，中國大力實施補貼政策，若中國產品進來台灣，台灣傳產、中小企業可能都無法存活，因此經濟部有一套保護國內中小微企業繼續發展方式，將透過雙軸轉型，包含用AI提升台灣企業加值型活動，並透過節能補助降低製造成本，以及擴大加速國內基礎建設，讓企業取得國內訂單。