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10兆元醫療市場 工研院攜星國RMT集團推免疫細胞生產技術平台商品化

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院的「iSleePad 智慧舒眠睡墊」，完全不用黏貼或接觸皮膚，就能輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等的生理健康資訊，非常適合嬰兒、成人等各種年齡層，吸引民眾體驗。工研院／提供
工研院的「iSleePad 智慧舒眠睡墊」，完全不用黏貼或接觸皮膚，就能輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等的生理健康資訊，非常適合嬰兒、成人等各種年齡層，吸引民眾體驗。工研院／提供

工研院在經濟部產業技術司的支持下，於美國消費性電子展（CES 2025）開展首日，宣布攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，透過即將衍生新創的「艾諾細胞科技」公司，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全、可靠的創新突破。

美國消費者技術協會（CTA）市場研究總監Jessica Boothe親赴工研院攤位體驗並表示，展出的技術扣緊CES最新趨勢，包括AI人工智慧、數位健康和以人為本的個人化技術，如「HipBO」和「KneeBO」幫助術後恢復，以及其他創新研發協助解決居家醫療或人力不足的問題。她也讚許「AI羽球教練」是擁有個人化教練的好方法，有助人們提升健康。她表示：「工研院的技術具獨創性且符合全球市場，並掌握世界脈動，影響每一個人，這些創新技術與應用，有助解決全球問題與需求，也正是我們在CES想看到的！」

工研院院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展之一，更是工研院展現創新技術的平台。今年鎖定「健康科技」、「智慧照護」兩大主題參展，展示10項亮點科技，就是希望透過這個國際級舞台，讓世界看見臺灣當前最尖端的科技研發，同時也希望找到多元化的合作契機，讓更多人享受到臺灣的創新科技應用。特別的是，工研院這次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司「艾諾細胞科技」，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」推向市場，該技術曾獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎雙料肯定，未來將進軍免疫細胞市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

新加坡RMT集團總裁石原智博表示，智慧醫療是全球趨勢，也是醫療創新、精準醫療的核心領域，這次合作對RMT集團和工研院雙方都是一個最強、最完美的組合，工研院世界級的技術實力是有目共睹的，而RMT集團則長期擁有國際資源與通路，雙方強強聯手，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化，這也是雙方合作走向國際市場的第一步，希望造福更多民眾邁向健康。這項技術突破性地提升了免疫細胞治療的生產效率，顯著縮短治療周期，將有助於大幅提升癌症治療和患者的康復機會。特別期待這項技術在美國市場上的成功，預計將同時布局亞洲、歐洲及中東市場，預期可望成為全球醫療生技的標竿技術。

工研院開展首日，吸引日本軟銀、LG、歐姆龍等知名企業洽談合作

除了合作儀式的盛況外，CES開展首日，工研院攤位吸引全球許多重要企業包括日本軟銀、LG、歐姆龍等前來探詢合作可能。其中，工研院的「高隱私AI照護員」獲得南美洲首屈一指的醫學機構––巴西癌症治療中心（A.C. Camargo Cancer Centre）的內科醫學部主任Dr. Marcon Censoni Lima高度稱讚，立即表達想要與工研院合作，他強調目前巴西的醫院都還在採用傳統的照護方式，未來若導入這項工研院的創新技術，相信能大幅提升醫療照護效能。另外，「MedBobi智慧聲護通」吸引約翰霍普金斯大學醫學院人員前來洽詢，也期待這項技術能導入護理學校的教育訓練。

展場的最大亮點還包括互動性超高的「AI羽球教練」，曾兩度參加奧運的美國華裔羽球選手舒之顥（Howard Shu）體驗後就直呼這項技術超厲害！他認為專業羽球選手追求的是1%的卓越，透過AI羽球教練的分析，讓選手獲得更多科技上的回饋來精進自己的姿勢與球速等，提升球場上的表現與成績。該技術也吸引全球媒體目光，包括來自韓國的MBC電視台、美國路透社電視台以及美國商業月刊Fast Company均派出記者深入體驗及報導。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，期望透過創新醫療技術增進民眾健康福祉。工研院CES主題網站將開放至2月底，歡迎國內外廠商洽談商機媒合。工研院CES主題網站網址：https://event.itri.org/CES2025/

工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場。圖左起：工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。工研院／提供
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場。圖左起：工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。工研院／提供
「MedBobi醫護聲易通」是一款智慧醫療助理系統，運用AI即可快速生成醫療報告，可幫助醫護人員減少75%的作業時間。工研院／提供
「MedBobi醫護聲易通」是一款智慧醫療助理系統，運用AI即可快速生成醫療報告，可幫助醫護人員減少75%的作業時間。工研院／提供
工研院「AI羽球教練」吸引參與兩屆奧運美國羽球代表隊的華裔羽球選手舒之顥到場體驗，對於技術的創新能力讚不絕口，也期待未來應用在羽球教學的產業上。工研院／提供
工研院「AI羽球教練」吸引參與兩屆奧運美國羽球代表隊的華裔羽球選手舒之顥到場體驗，對於技術的創新能力讚不絕口，也期待未來應用在羽球教學的產業上。工研院／提供

CES 工研院

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