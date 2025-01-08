投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲

立法院經濟委員會今天審查台糖及中油預算，經濟部長郭智輝出席備詢，立委質詢指出，針對中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資另一錢坑，郭智輝對此表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，「中鋼隨時可以退出這個平台」。

立委張啟楷指出，中鋼投資興達海基虧損64億元，中鋼員工買很多自家公司股票，那是員工的棺材本，隨著中鋼股價狂跌，包括130多萬的股民也賠，政府卻沒有人要為投資興達海基的決策負責，只會推給中鋼，現在又傳出中鋼被迫成立綠電平台「台智電」，可能又是另一錢坑，也引發工會強烈不滿。