投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲
立法院經濟委員會今天審查台糖及中油預算，經濟部長郭智輝出席備詢，立委質詢指出，針對中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資另一錢坑，郭智輝對此表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，「中鋼隨時可以退出這個平台」。
立委張啟楷指出，中鋼投資興達海基虧損64億元，中鋼員工買很多自家公司股票，那是員工的棺材本，隨著中鋼股價狂跌，包括130多萬的股民也賠，政府卻沒有人要為投資興達海基的決策負責，只會推給中鋼，現在又傳出中鋼被迫成立綠電平台「台智電」，可能又是另一錢坑，也引發工會強烈不滿。
張啟楷說，中鋼股價直直落，就是興達海基跟台智電沒有踩煞車，郭智輝回嗆「今天委員既然這樣講，我想我已經答應說讓他退出，就看中鋼明天股票會不會漲」。郭智輝說完也引發現場一片笑聲。
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