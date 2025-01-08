中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資又一錢坑，經濟部長郭智輝今日表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，「中鋼隨時可以退出這個平台」。

立法院經濟委員會8日審查經濟部主管台糖及中油預算，郭智輝出席備詢，立委張啟楷、林岱樺等多名立委，均對中鋼子公司興達海基鉅額虧損以及被迫投資台智電提出質詢。

張啟楷表示，中鋼投資興達海基虧損64億元造成三輸局面。政府有中鋼股權20％所以國家輸；中鋼員工買很多自家公司股票，那是員工的準備的棺材本，隨著中鋼股價為狂跌，現在大幅縮水，所以員工輸；還有130多萬的股民也輸，結果現在政府沒有人為投資興達海基的決策負責，推給中鋼負責，股民搞不好要告經濟部背信罪。

林岱樺開轟郭智輝，就是中央離岸風電國產化的政策放水，國產化政策都是假的，「反而是救了韓國的鋼鐵業」，離岸風電外商向WTO（世貿組織）申訴的行為，本來就是商業競爭行為，國家應該寸步不讓。郭智輝回應，難道委員要讓中華民國留下在WTO被告的結論嗎？

郭智輝說明，興達海基是中鋼的子公司，就公司法而言是由中鋼負責，企業的決策是由董事會負責，再由董事長總經理執行決策，經濟部會釐清造成鉅額虧損的責任。郭並舉英特爾為例，曾是美國發明半導體的公司，但為何去年鉅額虧損，這應該追究誰的問題？公司的經營不能這樣討論，但經濟部有責任去釐清中鋼為會虧損，並防止類似事情再度發生。

中鋼投資興達海基一事無解，現在又傳出被迫成立綠電平台「台智電」，但經濟部否認強迫中綱擔任發起人，郭智輝說「NO、NO，我跟委員報告，我也有親自跟這個黃董事長講，如果你們跟工會沒有辦法解釋的很清楚，沒有溝通得很詳細，你全部退出，你全部退出，沒有問題」。

張啟楷說，中鋼股價直直落，就是興達海基跟台智電沒有踩煞車，郭智輝回嗆「今天委員既然這樣講，我想我已經答應說讓他退出，看它明天股票會不會漲」。