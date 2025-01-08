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2025台灣房市怎麼走？專家曝這人扮重要角色

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／信義房屋提供
房市示意圖。圖／信義房屋提供

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，在經歷2024年上半年房市過熱後，央行連續推出調控措施，市場逐漸回歸理性，2025年房市將呈現「以盤待變」態勢，自住需求仍受政策保護，但市場走向將與股市表現密切相關。

他表示，如果台股表現良好，資金動能將支撐房市。反之，若股市出現大幅下跌，恐加重房市價格下修壓力。

他表示，至於台股表現則與美國政局相關，川普重新上任後的不確定性，將影響台灣股市，也間接影響台灣房市。

329檔期的新案開價與成交量，將是觀察2025年市場信心的重要指標。對於市場後續發展，曾敬德分析可能出現兩種情況：一是屋主調整心態願意降價出售，二是買方認為房價下跌空間有限而重新進場。

針對首購族，曾敬德建議購屋前應充分了解市場環境，選擇信譽良好的房仲業者協助。他特別提醒，首購族可善用實價登錄資訊了解市場行情，避免買貴；同時持續關注市場，才有機會找到價格合理的好標的。

曾敬德表示，央行短期內不太可能推出新一波信用管制措施，但仍會持續監管銀行的貸款行為，防範投機炒作。他提醒，政府在市場高點時往往會以政策抑制投機，但對於自住需求仍維持保護立場，購屋民眾無需過度擔憂。

台股 央行 房市

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