快訊

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

中鋼工會反對投資台智電 藍綠都批！經長：若無法說服工會可隨時退股

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部主導成立售電平台台智電，不僅中鋼工會反對加入，連藍綠立委都批評。經濟部長郭智輝8日在立法院經濟委員會上說重話，他已向中鋼董事長黃建智表示，若中鋼公司無法向工會溝通清楚，中鋼公司可隨時退股。

面對外界指控因中鋼被迫投資台智電，才造成股價低迷一事。郭智輝也反問，若要求中鋼全面退出台智電，那中鋼明天股價會不會漲？

郭智輝今早出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔、民眾黨立委張啟楷、民進黨立委林岱樺質詢中鋼投資台智電，會不會像興達海基虧損64億元打水漂，成為下一個錢坑，造成中鋼公司、員工、逾百萬股民三輸的局面。

林岱樺砲火更猛烈，先前興達海基就是經濟部離岸風電國產化政策錯誤，重北輕南，3-3期還屈服國際壓力，取消國產化。中鋼就是被經濟部押著投資，中鋼是主要發起人，退股之後，經濟部找誰來平台？郭智輝回答：今年4月後其他公司都會入股。

郭智輝說，經濟部絕對沒有強迫中鋼投資台智電公司，他認為造成這些紛擾，是中鋼公司經營階層未與工會充分溝通，一定是誤解，沒有溝通好。

郭智輝也說，台智電絕對不可能高價買綠電、低價賣出，造成虧損。若中鋼因而退出台智電，未來若買不到大額綠電，不要來找我。

針對興達海基，郭智輝表示，經過檢討，專家認為學習曲線不足，還有興達港水深太淺，而大型風機發展快速，跟不上所致。在楊瓊瓔質詢下，郭智輝說，「我認為中鋼經營者要好好省思」。

中鋼 經濟部

延伸閱讀

經部鬧「次長」荒 誰來接棒？經長郭智輝：接替人選已有準備

次長接連離職和經長領導風格有關？ 郭智輝：退休年齡到了是正常輪替

輝達海外總部落腳台灣哪裡？郭智輝做出回應

綠電平台是再一個錢坑？中鋼股價已見1字頭 經濟部3點回應工會批評

相關新聞

經部鬧「次長」荒 誰來接棒？經長郭智輝：接替人選已有準備

經濟部最近鬧次長荒，政務次長、常務次長接連要退休，半年多來共有3位次長申請退休，經濟部長郭智輝8日上午受訪，接替人選已有...

次長接連離職和經長領導風格有關？ 郭智輝：退休年齡到了是正常輪替

經濟部次長們在3個季度內有3人離職，賴總統內閣中的經濟部次長更迭頻繁，從林全能到陳正祺再到連錦漳，今日立法院經濟委員會上...

中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼集團總工會近日抗議中鋼投資綠電平台「台智電」，直指經濟部強迫中鋼投資又一錢坑，經濟部長郭智輝今日表示，中鋼董事長黃建...

蘇澳港波浪能發電試驗計畫場域 拚第1季辦理公開招商

配合政府再生能源政策推動發展，台灣港務公司規畫，在蘇澳港南外廓防波堤外側6萬7500平方公尺水域，作為波浪能發電試驗計畫...

輝達海外總部落腳台灣哪裡？郭智輝做出回應

輝達執行長黃仁勳表示，將在台灣設立海外總部，傳出現在空出作為停車場之用的一殯舊址很有機會，經濟部長郭智輝8日受訪時表示，...

影／輝達海外總部在北市一殯？郭智輝：黃仁勳6月宣布

立院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，經濟部長郭智輝列席備詢。外傳台北市第一殯儀館所在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。