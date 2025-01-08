中鋼工會反對投資台智電 藍綠都批！經長：若無法說服工會可隨時退股

經濟部主導成立售電平台台智電，不僅中鋼工會反對加入，連藍綠立委都批評。經濟部長郭智輝8日在立法院經濟委員會上說重話，他已向中鋼董事長黃建智表示，若中鋼公司無法向工會溝通清楚，中鋼公司可隨時退股。

面對外界指控因中鋼被迫投資台智電，才造成股價低迷一事。郭智輝也反問，若要求中鋼全面退出台智電，那中鋼明天股價會不會漲？

郭智輝今早出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔、民眾黨立委張啟楷、民進黨立委林岱樺質詢中鋼投資台智電，會不會像興達海基虧損64億元打水漂，成為下一個錢坑，造成中鋼公司、員工、逾百萬股民三輸的局面。

林岱樺砲火更猛烈，先前興達海基就是經濟部離岸風電國產化政策錯誤，重北輕南，3-3期還屈服國際壓力，取消國產化。中鋼就是被經濟部押著投資，中鋼是主要發起人，退股之後，經濟部找誰來平台？郭智輝回答：今年4月後其他公司都會入股。

郭智輝說，經濟部絕對沒有強迫中鋼投資台智電公司，他認為造成這些紛擾，是中鋼公司經營階層未與工會充分溝通，一定是誤解，沒有溝通好。

郭智輝也說，台智電絕對不可能高價買綠電、低價賣出，造成虧損。若中鋼因而退出台智電，未來若買不到大額綠電，不要來找我。

針對興達海基，郭智輝表示，經過檢討，專家認為學習曲線不足，還有興達港水深太淺，而大型風機發展快速，跟不上所致。在楊瓊瓔質詢下，郭智輝說，「我認為中鋼經營者要好好省思」。