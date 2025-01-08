蘇澳港波浪能發電試驗計畫場域 拚第1季辦理公開招商

配合政府再生能源政策推動發展，台灣港務公司規畫，在蘇澳港南外廓防波堤外側6萬7500平方公尺水域，作為波浪能發電試驗計畫場域，未來採公開招商甄選方式，預計今年第1季由基隆港務分公司公告辦理，盼運用港域資源，助海洋能源發展。

港務公司近年積極推動港口永續發展，轄下港口皆取得國際認證成為綠色港群。繼於台中港打造離岸風電產業專區，與於轄下各港倉庫群設置太陽能光電發電設備，現規畫於蘇澳港南外廓防波堤外側6萬7500平方公尺水域，作為波浪能發電試驗計畫場域，期盼運用港域資源，助力海洋能發展，促進台灣綠色能源的轉型。

波浪能發電在台灣屬新興發電技術，於全球目前多仍在試驗階段，港務公司經洽詢國內專家學者與波浪能發電業者意見，評估轄下各港口航行、裝卸作業等安全問題，以及避免影響港區垂釣與漁民等相關作業。

港務公司指出，基於港區目前防波堤均為早期所興建，且為國家關鍵基礎設施，因此在須維護防波堤結構安全等綜合考量下，選定位於台灣東北部，且附近海域為高密度波能潛在場址的蘇澳港南外廓防波堤外側6萬7500平方公尺水域，優先開放作為波浪能發電試驗計畫場域，試驗業者須採用離岸式方式建置波浪能發電設備。

港務公司表示，該試驗計畫場域將採用公開招商甄選方式辦理，目前已緊鑼密鼓進入試驗業者甄選前置作業，預計於今年第1季由基隆港務分公司公告辦理，後續試驗情形，可供國內各類型港口評估發展波浪能發電的可行性，促進台灣海洋能源發展。