經部鬧「次長」荒 誰來接棒？經長郭智輝：接替人選已有準備

經濟部最近鬧次長荒，政務次長、常務次長接連要退休，半年多來共有3位次長申請退休，經濟部長郭智輝8日上午受訪，接替人選已有準備，這是正常輪替，確定了就會公告。

郭智輝今早出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。媒體關切經濟部次長更迭頻繁，詢問次長們退休都是原訂規劃嗎？以及接任人選時，郭智輝作上述回答。

郭智輝說，次長都是已達申請退休的年齡，之前是經濟部「請他幫忙」，但他們都有人生規劃，必須同意踐行他的第二人生。郭智輝也說，接替人選已有準備了，這本來就是很正常的輪替，次長人選確定了就會公告。

在川普即將重返白宮，台美關係至關重要時刻，熟稔經濟部政務次長陳正祺獲准在2024年12月31日退休後；緊接著，督導國營事業與產業發展的常務次長連錦漳也驚傳請辭，預計3月退休。加上先前已在2024年6月15日獲准退休的時任常務次長林全能，等於短短九個月內，經濟部接連三位次長申請退休。不過，這三位次長皆非65歲屆齡退休。