次長接連離職和經長領導風格有關？ 郭智輝：退休年齡到了是正常輪替

經濟部次長們在3個季度內有3人離職，賴總統內閣中的經濟部次長更迭頻繁，從林全能到陳正祺再到連錦漳，今日立法院經濟委員會上多位立委批評郭智輝領導能力有嚴重問題。郭智輝對此表示，「都是退休的年齡到了，我們再請他幫忙，但是他有他的人生規劃，所以我們當然就是必須同意」。

經濟部日前就在12月31日為陳正祺舉辦惜別會，接下來2月底還有連錦漳的退休，三位次長雖符合退休條件但未滿65歲，卻執意要退休，是經濟部歷年少見狀況。外界傳出由於郭智輝的強勢領導風格，且經常在公開場合對下屬不假辭色，造成經濟部內部不少人難以適應。

郭智輝今日在受訪時表示，次長都是退休的年齡到了，經濟部再請他幫忙，但是他有他的人生規劃，所以經濟部當然就是必須同意，讓他進行他的第二個人生。至於接替人選，經濟部當然都有準備，這本來就是一個很正常的輪替，接任次長人選確定了就會公告。