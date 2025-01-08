推動永續！港務公司設蘇澳港波浪能發電試驗計畫場域

台灣港務公司近年積極推動港口永續發展，轄下港口皆取得國際認證成為綠色港群，長期全力配合政府再生能源政策推動發展，繼於台中港打造離岸風電產業專區與於轄下各港倉庫群設置太陽能光電發電設備，現規劃於蘇澳港南外廓防波堤外側67,500平方公尺水域作為波浪能發電試驗計畫場域，期盼運用港域資源，助力海洋能發展，促進台灣綠色能源的轉型。

波浪能發電在台灣屬新興發電技術，於全球目前多仍在試驗階段，港務公司經洽詢國內專家學者與波浪能發電業者意見，評估轄下各港口航行、裝卸作業等安全問題，以及避免影響港區垂釣與漁民等相關作業，另基於港區目前防波堤均為早期所興建，且為國家關鍵基礎設施，因此亦須維護防波堤結構安全等綜合考量下，選定位於台灣東北部且附近海域為高密度波能潛在場址之蘇澳港南外廓防波堤外側67,500平方公尺水域，優先開放作為波浪能發電試驗計畫場域，試驗業者須採用離岸式方式建置波浪能發電設備。

港務公司表示，該試驗計畫場域將採用公開招商甄選方式辦理，目前已緊鑼密鼓進入試驗業者甄選前置作業，預計於2025年第1季由基隆港務分公司公告辦理，後續試驗情形可供國內各類型港口評估發展波浪能發電之可行性，促進台灣海洋能源發展。