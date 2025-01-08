交通部：我國公共充電樁建置佔比 已符合歐盟建議

推動我國運輸減碳，交通部8日指出，截至2024年11月底止，已設置公共充電樁數量共1萬0,086槍，以同期電動小客車登記數9萬2,156輛計算，我國整體公共充電樁數量之車樁比為 9.1:1，符合歐盟建議的整體公共充電樁的車樁比。

立法院交通委員會今日出席立法院交通委員會報告「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」；根據交通部書面報告指出，在推動停車場經營業設置電動汽車公共充電樁方面，截至2024年11月底止，已設置公共充電樁數量共1萬0,086 槍（慢充 7,681 槍、快充 2,405 槍），以同期電動小客車登記數9萬2,156輛計算，我國整體公共充電樁數量之車樁比為 9.1:1，其中快充之車樁比為 38.3:1，符合歐盟建議「整體公共充電樁之車樁比達 10:1，其中快充車樁比達80:1」標準，可滿足電動車之公共充電需求，其中各地方政府的公共停車場已設置公共充電樁數量共 3,611 槍（慢充 3,491 槍、快充 120 槍）。

交通部說，前瞻基礎建設計畫「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」編列9.8億元，於2023年至2024年補助地方政府設置公共充電樁；2024年7月8日擴大補助對象至轄有觀光景點之中央機關；提高財力分級屬第 4 級及第 5 級之縣市於偏遠地區設置公共充電樁之補助比率；並增加補助充電樁資訊管理系統（模組）之建置。該計畫截至2024年12月底止，核定 4,865 槍（包含慢充 4,124 槍、快充 741 槍），已啟用數量共計836 槍（慢充 810 槍、快充 26 槍），預計將再增設4,029槍。

此外，交通部說，對於推動汽車客運業汰換或新購電動大客車，達成2030年市區公車全面電動化政策目標，行政院已在2023年核定交通部提報「2030 年客運車輛電動化推動計畫」（2024年至2030年），總經費 643億元，預計於 2030 年補助燃油大客車，包括市區公車、一般公路客運、國道客運），汰換或新購電動大客車達 14,500 輛。

交通部說，截至2024年 11 月底，全國電動大客車領牌數為1,926 輛，交通部公路局去年度核定補助 2,080輛電動大客車，其中已實際核定補助客運業者1,364 輛，達成「2030 年客運車輛電動化推動計畫」113 年市區電動公車普及率 25%之目標。