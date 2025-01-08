輝達海外總部落腳台灣哪裡？郭智輝做出回應

輝達執行長黃仁勳表示，將在台灣設立海外總部，傳出現在空出作為停車場之用的一殯舊址很有機會，經濟部長郭智輝8日受訪時表示，黃仁勳有說今年回台參加展時電腦展時，就會公布總部地點。

郭智輝8日出席立法院經濟委員會預算審查前受訪時，對於輝達將在台灣設置海外總部的消息做出回應，表示黃仁勳稍早在美國已宣布，今年來台參加電腦展（COMPUTEX）時，就會告訴大家在台灣哪個地方做為他們的總部。

今年COMPUTEX開展時間為5月20日至23日，加上今年1月17日回台參加輝達尾牙，黃仁勳今年上半年就可能兩度訪台。

台北市一殯拆除後，就是台北市難得的一塊方整精華地，且松山機場就在附近，當地里長證實有人來詢問，不過，也有房地產專家認為一殯空地面積太小，根本無法符合輝達需求。