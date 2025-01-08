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影／輝達海外總部在北市一殯？郭智輝：黃仁勳6月宣布

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
經濟部長郭智輝受訪時表示，黃仁勳將會在今年6月的電腦展上宣布在台灣哪個地方作為他們的海外總部。記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝受訪時表示，黃仁勳將會在今年6月的電腦展上宣布在台灣哪個地方作為他們的海外總部。記者杜建重／攝影

立院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，經濟部長郭智輝列席備詢。外傳台北市第一殯儀館所在地可能是輝達海外總部合適地點之一，郭智輝受訪時表示，黃仁勳將會在今年6月的電腦展上宣布，告訴大家將在台灣哪個地方作為他們的海外總部，這是目前最新的消息。

另外，針對台電如果沒有千億的撥補金，虧損金額就會超過4千億，郭智輝表示，希望大家能夠了解，台電要千億 ，主要是在彌補過去一般民生的電價，如果沒有撥補，財務調控部分會有問題，這個財務就不會太好看，

此外，針對最近經濟部三位次長接連退休，郭智輝也表示，這些次長都到了退休的年齡，雖然有請他們幫忙，但他們有自己的人生規劃，所以必須同意，進行他們的第二個人生，至於接替人選已有準備，確定了就會公告。

台電 經濟部 退休

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