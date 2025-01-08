影／輝達海外總部在北市一殯？郭智輝：黃仁勳6月宣布

美國總統當選人川普還沒上任，金融市場風聲鶴唳，負面消息已經滿天飛，關稅將上升到多高？會不會大規模驅逐移民出境？會不會全面放鬆管制或減稅？ 川普本身是2025年不確定中最大的一個不確定因素，這些因素將如何牽動對經濟增長、通貨膨脹和資產價格的影響？

2025-01-08 06:00