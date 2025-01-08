快訊

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

台灣虎航「開運福袋」限時優惠1599元起 上午10時開賣

傳輝達看上台北一殯舊址當總部？經長郭智輝這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

輝達（Nvidia）台灣總部將落腳台北市一殯？經濟部長郭智輝８日上午受訪表示，輝達創辦人黃仁勳已在美國宣布，會在今年6月電腦展時告訴大家，選在台灣的何處作為輝達總部。

郭智輝今早出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。他在會前受訪時，媒體詢問輝達是否已相中一殯用地做為輝達總部，郭智輝表示，將交由黃仁勳今年6月電腦展（ComputeX）上公布。

根據傳體報導，台北市立第一殯儀館去年底完成拆除後，空出了600坪空間可利用，現在曬地。當地里長透露，甚至連輝達執行長黃仁勳對這塊地有興趣，也派人來接洽。不過，有房產專家就對此反駁。市場反應不一。

輝達 電腦展 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳今年可望訪台兩次 參加輝達尾牙、COMPUTEX

輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

黃仁勳：Blackwell全產能開出 鴻海、廣達等大啖商機

AI教父開講 大佬變粉絲

相關新聞

輝達海外總部落腳台灣哪裡？郭智輝做出回應

輝達執行長黃仁勳表示，將在台灣設立海外總部，傳出現在空出作為停車場之用的一殯舊址很有機會，經濟部長郭智輝8日受訪時表示，...

影／輝達海外總部在北市一殯？郭智輝：黃仁勳6月宣布

立院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分，經濟部長郭智輝列席備詢。外傳台北市第一殯儀館所在...

加速碳排放減量 交通部：3機場將首為國籍航空添加SAF

近年來氣候變遷和淨零排碳受國際關注，交通部作為運輸部門身負減碳重要工作，去年11月已由政務次長陳彥伯接任交通部永續長一職...

物價漲幅大 高齡家庭更苦

主計總處昨天同步發布去年高齡家庭（戶內人口皆為六十五歲以上）ＣＰＩ年增率為百分之二點三七，高於整體平均值百分之二點一八，...

去年CPI年增率 連3年破2%警戒線

主計總處昨天發布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點一，去年全年ＣＰＩ年增率百分之二點一八，從二○二二年...

丁學文專欄／川普將就任新通膨浮現 美債市場蒙上陰影

美國總統當選人川普還沒上任，金融市場風聲鶴唳，負面消息已經滿天飛，關稅將上升到多高？會不會大規模驅逐移民出境？會不會全面放鬆管制或減稅？ 川普本身是2025年不確定中最大的一個不確定因素，這些因素將如何牽動對經濟增長、通貨膨脹和資產價格的影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。