傳輝達看上台北一殯舊址當總部？經長郭智輝這麼說
輝達（Nvidia）台灣總部將落腳台北市一殯？經濟部長郭智輝８日上午受訪表示，輝達創辦人黃仁勳已在美國宣布，會在今年6月電腦展時告訴大家，選在台灣的何處作為輝達總部。
郭智輝今早出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。他在會前受訪時，媒體詢問輝達是否已相中一殯用地做為輝達總部，郭智輝表示，將交由黃仁勳今年6月電腦展（ComputeX）上公布。
根據傳體報導，台北市立第一殯儀館去年底完成拆除後，空出了600坪空間可利用，現在曬地。當地里長透露，甚至連輝達執行長黃仁勳對這塊地有興趣，也派人來接洽。不過，有房產專家就對此反駁。市場反應不一。
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