航空業減碳！國科會提出2030年前SAF要產業規模化

立法院交通委員會8日針對我國「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」業務報告，其中在針對我國航空業添加永續航空燃油（SAF）的相關計劃中，經濟部指出，配合交通部推動政策，中油已規劃自2026年起生產SAF。國科會也擬定要跨部會推動，並建立SAF生產產業聚落及示範專區，達到2030年前讓SAF2030年前達到產業化規模技術。

國發會指出，在我國的2050淨零排放路徑及策略總說明中，就針對運輸工具提出「運具電動化及無碳化」戰略中就提出要藉由提高電動運具數量、完善使用環境配套、產業技術升級轉型等三大策略。

其中針對空運，國際民航組織（ICAO）已指出SAF是國際航空業重要的減碳措施之一。根據國科會指出，華航（2610）、長榮（2603）、星宇航空（2646）等國籍航空也已經擬定要添加SAF目標，逐步提升減碳績效，推估2030年國內SAF需求量為24萬公噸。

經濟部提到，交通部已提出2025年永續航空燃油試行計劃，中油也已規劃先以進口方式，並預計在2026年起生產永續航空燃油。

對於我國要生產SAF，國科會也提出，將透過跨部會整合推動，並建立SAF生產產業聚落及示範專區，或先進技術示範基地；中長期則是吸引國際班機來添加SAF，發展為亞太地區SAF產製轉運中心，建置新興生質燃料產業及國際輸出或供應能力。

此外，為了推動2030年前達到產業化規模技術，國科會說，台灣淨零科技方案推動小組已規劃關聯部會分工及推動策略，預計透過2026年科技算推動SAF次世代料源科技研發與促進產業生態系統的建立。