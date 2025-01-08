加速碳排放減量 交通部：3機場將首為國籍航空添加SAF

近年來氣候變遷和淨零排碳受國際關注，交通部作為運輸部門身負減碳重要工作，去年11月已由政務次長陳彥伯接任交通部永續長一職，交通部今赴立法院報告指出，今年上半年預計陸續在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。此外，配合環境部台灣岸電試辦計畫，將於今年至明年陸續新增建置5座岸電設施。

立法院交通委員會今邀請交通部政務次長陳彥伯、國家發展委員會、環境部、經濟部及國家科學及技術委員會就「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」進行專題報告，並備質詢。

交通部報告表示，在公路方面，推動汽車客運業汰換或新購電動大客車，達2030年市區公車全面電動化目標；運輸研究所正辦理「汽車貨運業因應淨零轉型策略規劃委託研究計畫」，研擬我國汽車貨運淨零轉型整體策略規劃；推動停車場經營業設置電動汽車公共充電樁；推動國道服務區設置公共充電樁。

在鐵路方面，鐵路運輸業者持續進行節能標章產品採購與汰換耗能設備；台鐵改建車站以綠建築為前提辦理規劃設計，汰換車站設備時優先採購節能標章設備，同步設置空氣門防止冷氣外洩，車站室內空調溫度不低於攝氏26度等；高鐵則執行換裝LED燈具、汰換油壓電梯、分離式冷氣、磁懸浮變頻式冰水機組等設備。

在航空方面，我國預計今年在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量，也鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%。此外，桃園機場地勤行李拖車及人員運送車電動化比率達35.7%，並已設置43座專用充電樁，2027年專用充電樁數量將達70座。

在海運方面，預計今年辦理我國內水載客船舶電動化推動發展計畫（2026至2018年）委託專業服務案，及完成海運低碳化整體藍圖規劃及推動方案等相關研究。此外，將於今年至明年陸續新增建置5座岸電設施。

交通部也說，去年11月已配合環境部成立永續長聯盟，設置永續長一職，後續將配合環境部規劃，自今年起辦理擴大國內碳盤查對象等相關工作。