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去年CPI年增率 連3年破2%警戒線

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天發布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點一，去年全年ＣＰＩ年增率百分之二點一八，從二○二二年以來連續三年ＣＰＩ衝破百分之二的通膨警戒線。

值得注意的是，其中房租類全年增幅達到百分之二點四五，外食年漲百分之三點一四，兩者去年漲勢完全未歇，也看不到往下降跡象，將成為今年物價最大變數。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，主要國家去年ＣＰＩ年增率都在百分之二至三，我國並未明顯偏高，而且連續兩年縮小，整體物價相對屬於平穩，估今年會降到百分之二以下、約百分之一點九。

我國ＣＰＩ年增率從二○二一年八月開始逐步升高，當年度通膨率為百分之一點九五，二○二二年為百分之二點九五、二○二三年百分之二點五，去年來到百分之二點一八，連續三年破通膨警戒線。

回顧去年前三季ＣＰＩ年增率都超過百分之二，九月才降到百分之二以下，十一月因颱風影響蔬果價格，再度升到百分之二點○八，十二月為百分之二點一，顯示物價警報並未完全解除。

針對今年一月ＣＰＩ走勢？曹志弘表示，一月下旬遇春節，計程車加價、娛樂服務費也會變貴，ＣＰＩ年增率一定會擴大，但二月就會回落。

至於去年十二月ＣＰＩ年增率百分之二點一，較前月上升○點○二個百分點，主要是蔬菜受先前接連颱風豪雨及前年同月低基數影響，漲幅飆上百分之卅點六九，創四十個月最高漲幅。曹志弘說，原本認為若十二月天候良好，蔬菜復耕快，ＣＰＩ年增率可縮小，因天候仍差，蔬菜漲幅對ＣＰＩ漲幅貢獻達○點四五個百分點，導致十二月漲幅未縮小。

此外，去年十二月房租年增率百分之二點六一，只較十一月百分之二點六六低，仍是廿八年半次高。曹志弘表示，房租年增率從二○二二年七月大於百分之二以後持續擴大，至今沒有收斂跡象，而且緩步增加。至於外食漲幅全年仍達百分之三點一四，曹志弘說，前兩年外食費漲幅比較大，有緩步收斂，但去年第二季起都在百分之二點八左右，沒有再往下，主要是有些廠商反映營運成本。曹志弘坦言，目前物價相對平穩，包括外食在內的服務類價格雖連續五季縮小，但增幅還是大於百分之二，未來要持續關注。

外食 消費者物價指數 通膨

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