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物價漲幅大 高齡家庭更苦

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天同步發布去年高齡家庭（戶內人口皆為六十五歲以上）ＣＰＩ年增率為百分之二點三七，高於整體平均值百分之二點一八，且是自二○二一年以來連續四年「破二」，顯示高齡家庭較一般人承受更重的物價之苦。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，去年高齡家庭物價漲幅較全體家庭高○點一九個百分點，主因漲幅較大的食物類及醫藥保健類支出占比（權重）較高所致。曹志弘說，高齡家庭不像一般家庭有學費、育兒等支出，主要權重集中食物、居住及醫療保健三大類支出，這三大類又剛好是近年漲幅較大者，因此高齡家庭ＣＰＩ年增率高於整體平均。

學費 物價

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